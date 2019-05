Usa | ex marito uccide 5 figli | poi li avvolge nei sacchi e li getta via

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Aurora Vigne Non ha risparmiato nemmeno il più piccolo che aveva solo un anno e ha finito per strangolarlo con una cintura. Ora l'uomo rischia la pena di morte Una storia tragica e macabra quella di Lexington, nella Carolina del Sud. In questa città americana, un padre ha ucciso i suoi cinque, uno a uno. I fatti sono avvenuti nell'agosto del 2014 nella loro casa. Timothy Jones, che oggi ha 37 anni, ha ucciso prima il bimbo di sei anni dopo che questi aveva rotto una presa elettrica. Poi ha strangolato la bimba di otto e i due bimbi (sette e due anni). Non ha risparmiato nemmeno il più piccolo che aveva solo un anno e ha finito per strangolarlo con una cintura. Dopo, secondo quando riportato, Jones ha avvolto i loro corpi in alcunidi plastica. Li ha caricati sul suo suv e, dopo aver guidato per nove giorni, li ha abbandonati su una collina. Amber Kyzer dabbed ...

