The Voice | Morgan ricorda il padre suicida e si commuove | “Lui ha fallito completamente”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Sul palco di uno dei teatri più belli del mondo, il Teatro Antonio Belloni di Barlassina in Brianza,si è lasciato andare in un lungo racconto privato, durante le riprese di “TheOf Italy”. Il coach, infatti, ha accolto i suoi concorrenti per selezionarne sei in vista delle Battle, aprendo inaspettatamente il suo cuore. C’è una grande ferita nella vita del cantautore e riguarda ilche si èto l’11 ottobre 1988. “Questo teatro è stato costruito da un signore della Brianza che faceva il mobiliere, come mio. Lui faceva il mobiliere. Io quando avevo nove-otto anni andavo nella sua ditta. – racconta l’artista – Lui stava fallendo, non c’era nessuno, il deserto. Proprio lì davanti alla ditta di mobili c’era un negozio di sintetizzatori, allora io andavo lì e mi sembravano astronavi. Mi viene da piangere a pensarci perché poi mioha...

leggoit : Elettra Lamborghini, la gaffe su Fausto Leali: non lo riconosce a The Voice - QuiNewsLivorno : Lo stile fusion di Alessia a The Voice- VIDEO #tvoi #livorno -