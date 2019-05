Tenta rapina e mette a soqquadro bar | un arresto

Tenta rapina prendendo a calci e pugni passante : arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Flaminia hanno arrestato un transessuale di 34 anni, cittadino brasiliano con precedenti, con l’accusa di Tentata rapina e lesioni personali. Ieri notte, a seguito di segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Peru’, al Villaggio Olimpico, dove poco prima il 34enne, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, dopo aver ...

Tentano rapina ma uno dei due perde patente : rintracciati e denunciati : Roma – E’ accaduto lunedi’ scorso a Roma, quando due italiani di 37 e 27 anni, si sono presentati nel primo negozio e, con la scusa di voler concludere la serata in allegria, hanno chiesto al commerciante alcune bottiglie di alcolici. Al momento di pagare pero’, i due hanno iniziato a minacciarlo dicendogli che avrebbero distrutto il negozio e, dopo una accesa lite, sono fuggiti via rubando una bottiglia di vino. E con lo ...

Prato - picchia e rapina la ex e per punizione Tenta anche di tagliarle i capelli : Arrestato dai Carabinieri a Prato un trentenne di nazionalità cinese. L’uomo, che non accettava la fine della sua storia con una connazionale, l’avrebbe minacciata, aggredita e rapinata. Per punire la ex compagna il giovane avrebbe anche tentato di tagliarle i capelli e stava per scappare coi suoi documenti.

Juve-Torino - Tentativo di rapina a casa Bernardeschi : la fidanzata lo sventa : Federico Bernardeschi con l’ausilio della fidanzata è riuscito ad evitare una rapina ai suoi danni durante il derby di Torino Federico Bernardeschi è stato lo sfortunato protagonista di un tentativo di rapina ai suoi danni. Durante il derby contro il Torino di venerdì sera, dei malviventi hanno tentato di introdursi in casa del calciatore della Juventus. Secondo quanto rivelato da Tuttosport però, il rientro improvviso della ...

Palermo : Tentata rapina benzinaio - arrestato : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto Salvatore Ferraino, 39enne palermitano residente a Monreale, ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di armi clandestine. Alle prime luci de

Rapina e Tentata rapina a Monteverde Vecchio : coppia arrestata : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei confronti di una coppia di romani, lui 25enne e lei 29enne, ritenuti responsabili della commissione di una rapina e di una tentata rapina nel quartiere Monteverde Vecchio. Nello specifico, i Carabinieri ...

Tentato omicidio e rapina è l'accusa : ragazzi appassionati di un videogioco molto conosciuto arrestai a Monza : Il videogioco di riferimento, Grand Theft Auto, è molto seguito dagli adolescenti di tutto il mondo e ha già ricevuto varie critiche per la violenza della trama e delle azioni. Unimamme, cosa ne ...

Tentarono la rapina a un bar di Scorrano - le telecamere li incastrano. Arrestati 35enne e 19enne di Ugento : Il terzo complice è al momento irreperibile, ma i Carabinieri proseguono le ricerche. La tentata rapina lo scorso 23 gennaio.

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : al Fürstenhof rapina - attacco chimico e Tentato omicidio! : Momenti adrenalinici sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! La quindicesima stagione della soap prenderà infatti il via con un inizio davvero esplosivo, i cui strascichi sono destinati a segnare i mesi a venire. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Henning e Xenia alleati Come vi abbiamo anticipato, al centro della quindicesima stagione ...

Due fratelli feriti in due Tentativi di rapina - in momenti diversi - si indaga : NAPOLI. Due fratelli sono stati feriti a colpi di arma da fuoco nella giornata di ieri a Napoli , in due distinte circostanze al vaglio della Polizia di Stato. Il primo intervento dei poliziotti è ...