Siviglia | ufficiale l’addio di Caparros per problemi di salute | Monchi cerca il sostituto

Il Siviglia ha ufficializzato che non sarà Joaquin Caparrós il tecnico della prossima stagione. L'allenatore, che il mese scorso ha annunciato di avere un problema di salute, resterà nell'organigramma del club andaluso ma è ancora da vedere quale sarà il suo ruolo. Il ds nei prossimi giorni ufficializzerà il nome del nuovo tecnico. In passato si è parlato di Eusebio Di Francesco con cui ha lavorato a Roma, ma al momento è solo una delle tante ipotesi.

