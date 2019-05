La dieta di Matilda per vivere 100 anni

dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Dadietologi e nutrizionisti si battono per insegnarci a mangiare in modo sano e corretto attraverso regimi alimentari completi e bilanciati, sempre però tenendo sotto controllo le temutissime calorie. Frutta e verdura di stagione rappresentano un vero e proprio “must”, la combinazione perfetta per mantenere l’organismo attivo e vitale promuovendo una spiccata azione detox. Allo stesso modo è consigliata anche l’assunzione di carne e pesce, sia per la massiccia presenza di omega 3 che per l’apporto proteico, necessario a mantenere anche i muscoli in perfetta salute. Aboliti invece gli alcoolici, fatta eccezione per un bicchiere di vino a pasto, ricco di antiossidanti, preziosi alleati contro l’invecchiamento. Tuttavia c’è anche chi ha trovato il modo di preservare il corpo in perfetta forma, superando il traguardo dei 100e sfruttando un regime alimentare “fuori dagli schemi”. ...