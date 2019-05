Il tuo posto nel mondo è dentro di te | non serve cercarlo altrove

dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Non è mai facile trovare il proprionele quel senso di appartenenza che ci fa comprendere che è il momento di mettere radici. A volte capita di cercare, ininterrottamente, questa “collocazione” anche per una vita intera, avendo la sensazione di non trovarla mai. La verità è che questo luogo esiste, ma non ha coordinate geografiche: si trovadi noi e da nessun’altra parte. Ci sono persone che riescono a sentirsi a casa ovunque e con chiunque, che sentono di appartenere a qualcosa che ha riempito di serenità e gioia le loro vite. Ci sono poi altre persone che, silenziosamente, e a volte dolorosamente, si muovono nel, alla ricerca di sé stesse con dei risultati non sempre soddisfacenti. La verità è che giriamo in tondo in cerca di qualcosa che non troveremo in nessun angolo del pianeta se nonil nostro cuore. Spesso è proprio il dolore di questa estenuante ...

chetempochefa : 'Ecco perché Salvini ce l'ha con te, vuole prendere il tuo posto' @lucianinalitti e il #vincisalvini #CheTempoCheFa - g_pi_twt : RT @monvsuga: NAMJOON AMORE SPOSTATI ORA JUNGKOOK HA PRESO IL TUO POSTO DA TRADUTTORE- fkwesfklsj li adoro ???? - ilakookie : RT @monvsuga: NAMJOON AMORE SPOSTATI ORA JUNGKOOK HA PRESO IL TUO POSTO DA TRADUTTORE- fkwesfklsj li adoro ???? -