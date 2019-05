Governo | Giorgetti | “Non accuso Conte ma così non si può andare avanti Ritrovare spirito

Dl Sicurezza bis - salta il cdm. Giorgetti : “Governo? Senza affiatamento non si va avanti”. Conte vede Mattarella : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto Sicurezza bis non sarà neanche questa sera. Il provvedimento che Matteo Salvini vuole a tutti i costi ottenere prima delle Europee, non sarà discusso neanche questa sera perché servono ulteriori approfondimenti. A dirlo è stato lo stesso sottosegretario del Carroccio Giancarlo Giorgietti. E, sempre lui, ha chiesto all’esecutivo di sbloccare lo stallo: “Senza affiatamento non si va ...

"Così il Governo non può andare avanti" - ha detto Giorgetti : "Non accuso nessuno tantomeno il presidente del Consiglio, dico solo che così non si può andare ?avanti". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, intervistato alla Stampa estera.

"Così non si può andare avanti" Governo - altra bomba di Giorgetti : "La mia riflessione e' che se c'e' un Governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose. Faccio questa riflessione dopo settimane in cui il Governo ha avuto problemi. Non accuso nessuno, tantomeno il... Segui su affaritaliani.it

Il Governo vacilla sull’affondo di Giorgetti. L’ira di Conte : “Se volete sfiduciatemi” : Giuseppe Conte per una volta scende dall’empireo in cui si era auto-esiliato per quieto vivere del governo, dismette i panni salomonici e si infila nella rissa della maggioranza gialloverde a tirar cazzotti come tutti in questi giorni finali di campagna elettorale. ...

Governo - Toninelli : “Giorgetti? Guai ad attaccare Conte. Si va avanti se c’è fiducia tra Lega e M5s” : “Questo Governo sta in piedi se c’è una fiducia reciproca”. Così Danilo Toninelli replica al sottosegretario Giancarlo Giorgetti che in una intervista ha criticato duramente e messo in discussione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritenuto non imparziale tra le due forze politiche di Governo. “Sono convinto che oggi se ne parlerà al Consiglio dei ministri. Guai ad attaccare Conte”. ...

Governo - Conte risponde a Giorgetti : “Gravissimo mettere in dubbio mia imparzialità - basta allusioni e insinuazioni” : “Gravissimo mettere in dubbio la mia imparzialità. Non possiamo affidare ad allusioni e insinuazioni questione che devono essere affrontate nelle sedi ufficiali, cioè il Consiglio dei ministri”. A dirlo, rispondendo al sottosegretario leghista, Giancarlo Giorgetti, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della visita nelle zone terremotate di Borbona (Rieti). Politica | Di F. Q.. ...

Giancarlo Giorgetti - il leghista scarica il premier Conte : "È di parte - Governo paralizzato" : Il clima nel governo tra Lega e M5s non è mai stato così rovente, al punto che ormai lo stesso sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti deve ammettere senza tentennamenti: "Nell'esecutivo non riusciamo più a fare un ordine del giorno". Intervistato da La Stampa, il braccio destro di Matteo Salvi

Governo - il leghista Giorgetti : “M5s ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Esecutivo paralizzato” : Il M5s “ci fa opposizione e Conte non è più super partes. Ormai il Governo è paralizzato”. Lo dice Giancarlo Giorgetti a La Stampa. “In queste ultime tre settimane il Governo è in stallo per la campagna elettorale. Doveva essere una campagna sulle cose da fare in Italia e in Europa, invece siamo rimasti alle varie ed eventuali. Al caos”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della Lega. “La campagna ...

Giorgetti : “Conte non è più sopra le parti e i 5 Stelle ci fanno opposizione. Governo fermo” : Giancarlo Giorgetti, uomo forte della Lega di Salvini, arriva a Torino dopo una giornata interminabile passata a stringere mani e a incontrare gli imprenditori tra la Valle d’Aosta e il Canavese. È stanco, provato quando entra nella sala verde del «Cambio» il ristorante più esclusivo di Torino dove lo aspettano una ventina degli imprenditori chiave...

SPY FINANZA/ Giorgetti e il fantasma di Amato che agita il Governo : Le elezioni europee incombono, ma bisogna pensare anche al dopo, alla Legge di bilancio per cui servono non poche risorse

Governo ultime notizie : Di Maio - Giorgetti e Conte non si parlano più : Governo ultime notizie: Di Maio, Giorgetti e Conte non si parlano più Il defollowing su Instagram era stato un indizio. Dopo aver rinunciato a seguire l’uno le stories dell’altro, i due alleati di Governo hanno abbandonato anche l’abitudine di telefonarsi, parlarsi e finanche di vedersi, coinvolgendo, in questo gioco del silenzio a ribasso, anche i vertici della presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte e Giancarlo ...

Giorgetti (Lega) : "Se litigiosità prosegue - dopo il 26 maggio Governo non va avanti" : Giancarlo Giorgetti, sottosegretario del governo Conte, è stato ieri sera ospite della trasmissione Porta a Porta. L’esponente della Lega è stato inevitabilmente punzecchiato da Bruno Vespa sulle continue liti tra i due partiti di maggioranza e Giorgetti si è espresso così nei confronti del Movimento 5 Stelle. "Se il livello di litigiosità resta questo, dopo il 26 maggio è evidente che non si potrebbe andare avanti", le parole dell’esponente ...

Giuliano Pisapia ad Agorà : "Cosa mi ha rivelato Giancarlo Giorgetti sul Governo Salvini-Di Maio" : La Lega non ha mai creduto che con il Movimento 5 stelle potesse durare. Lo rivela in diretta ad Agorà su Raitre Giuliano Pisapia. Ospite di Serena Bortone, l'ex sindaco di Milano ha svelato un interessante retroscena: "Il giorno prima della firma del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle,

Crisi Governo - Giorgetti "Dopo le Europee si vota"/ Elezioni anticipate a settembre? : Crisi Governo, il sottosegretario alla presidenza del consiglio in quota Lega, Giorgetti, ha parlato ospite del programma Porta a Porta