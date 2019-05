Europee | Calenda Pd | ' basta chiacchiere e recessione è l' ora della serietà'

Europee - a Milano la reunion di Renzi e Calenda. I due all’attacco di Lega e M5s : “Ora di restituire ceffoni” : Oltre mille persone hanno riempito l’auditorium della Fondazione Cariplo di Milano per assistere alla “reunion” tra Matteo Renzi e il candidato del PD alle Europee Carlo Calenda. “Per un anno ci siamo presi ceffoni da chiunque, ma adesso è arrivato il momento di restituirli senza il guanto – attacca dal palco l’ex ministro del lavoro – non mi basta il 20% neanche per iniziarla questa partita, la vittoria sarà il giorno in cui ...

La sfida Salvini-Calenda è quella giusta per capire cosa c’è in ballo alle Europee : Il problema è tutto lì: in politica, così come nella vita, si può essere o no parzialmente incinta? A pochi giorni dalla fine della campagna elettorale – durante la quale i partiti che hanno promesso di rivoluzionare l’Europa sono sempre stati molto attenti a parlare di tutto tranne che di Europa, p

Europee. Pd contro governo ‘pericoloso’ - ma è lui a evocare per primo l’Italexit. Gentiloni : “Isolati”. Calenda : “C’è rischio” : Il Pd grida all’Italexit. Se l’ipotesi di uscire dall’Unione europea o perfino solo di discuterne è scomparsa dai comizi elettorali di Lega e M5s, chi ora paventa l’ipotesi che il governo possa trascinare il Paese fuori dall’euro è il Partito democratico. Nei giorni scorsi Luigi Di Maio si è scontrato con Matteo Salvini proprio perché quest’ultimo ha detto di essere pronto a sforare la soglia del 3 per cento ...

Carlo Calenda ospite di Leggo : «Salvini e Di Maio non lavorano - Virginia Raggi si deve dimettere - alle Europee il Pd deve puntare almeno al 25%» : Carlo Calenda ospite nella redazione di Leggo per il forum in vista delle Elezioni Europee. L'ex ministro dello Sviluppo Economico nell'ultimo governo Renzi e successivamente in quello...

Europee - Carlo Calenda (Pd) : “Siamo stati arroganti e abbiamo pagato il conto” : L'autocritica dell'esponente dem, Carlo Calenda, ospite questa sera di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', e candidato Pd alle Europee: "Quando il Paese aveva appena cominciato a migliorare abbiamo iniziato a raccontare che il Paese era a posto. Che avevamo risolto i problemi, siamo stati arroganti e per questa arroganza abbiamo pagato il conto".Continua a leggere

Europee : Calenda (Pd) - 'Toninelli si è perso nel tunnel del Brennero' : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - "Toninelli forse si è perso nel tunnel del Brennero. Altrimenti non si spiega come possa uscirsene con una proposta insensata come chiedere al Veneto, Regione con un residuo fiscale di 15 miliardi e mezzo, di pagare una tassa di scopo per coprire i costi di gestione del

Europee 2019. Lista unitaria dem : da Calenda a Pisapia : Prova del nove per la segreteria di Nicola Zingaretti. Il nuovo Pd lancia un percorso unitario in vista delle elezioni

Europee - la Sinistra che non guarda al Pd : “Calenda? Semmai Lucano”. Tra i capilista Silvia Prodi e Marilena Grassadonia : E’ la Sinistra che non vuole tornare indietro, che non è nostalgica della vecchia coalizione di centroSinistra e che quindi non si fida di tornare sotto “l’ala protettiva” del Partito Democratico. Che non segue, insomma, il percorso di riavvicinamento intrapreso dagli ex compagni di Mdp. Per le elezioni Europee sceglie il nome più semplice, La Sinistra appunto, mettendo insieme (anzi, rimettendo insieme) Sinistra ...

Chiusura scuole elezioni Europee 2019 : date - ponte e calendario : Chiusura scuole elezioni europee 2019: date, ponte e calendario Manca ormai pochissimo al 26 maggio 2019, data in cui si svolgeranno le votazioni per l’Europarlamento in Italia. I seggi, come di consueto per le tornate elettorali, saranno allestiti nelle scuole. Ecco quando chiuderanno gli istituti che ospiteranno le urne. Chiusura scuole: europee, Regionali, Comunali ma non solo Domenica 26 maggio 2019, tra l’altro, non si svolgeranno ...

Europee : Calenda inizia dal veneziano il suo tour elettorale (2) : (AdnKronos) - Il Pd ha scelto assieme al progetto "Siamo Europei" avviato da Carlo Calenda "di unificare le forze progressiste, democratiche e liberali per sostenere la vera alternativa al governo della crisi, della paura e dell'isolamento, per combattere i sovranismi fomentatori di odio e di divisi

Europee : Calenda inizia dal veneziano il suo tour elettorale : Venezia, 4 apr. (AdnKronos) - Carlo Calenda inizia nel Veneto e nella Città Metropolitana di Venezia la campagna per sostenere "la proposta di un Europa delle Regioni e dei popoli capace di riconoscere le specificità dei territori per ricomprenderle in un progetto che continui a mantenere e a svilup

Elezioni 2019 Italia : Europee - amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...

"Correrò alle Europee in ticket con Calenda per il Nord-Est" : "Zingaretti mi ha chiesto la disponibilità a ricoprire la testa di lista insieme a Carlo Calenda e credo sia una bella proposta, un bel ticket per il Nord-Est". La vicepresidente dell'Emilia-Romagna, Elisabetta Gualmini, conferma le indiscrezioni che la vedono in corsa per il voto di maggio. "Fino all'ultimo può succedere, le liste le fa il segretario e quindi siamo in attesa", ha spiegato la Gualmini, a margine di un convegno a ...

