Chelsea | Sarri sorride alla Juve | “Felice di restare qui | ma…”

Allenatore Juventus - bufale smascherate : Sarri resta al Chelsea. Nuove conferme su Klopp [AGGIORNAMENTI] : Allenatore Juventus – La strada in casa Juventus sembra sempre più tracciata per quanto riguarda la scelta del nuovo Allenatore, un altro tecnico che veniva considerato come un papabile per la panchina (non da CalcioWeb) può praticamente considerarsi fuori dai giochi. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, l’attuale tecnico del Chelsea è stato protagonista di una stagione ottima, ha concluso la Premier League al terzo posto, meglio ...

Chelsea-Sarri - dall’Inghilterra l’indiscrezione : i Blues ci ripensano : Juventus-Sarri: il Chelsea ci mette lo zampino, la società vorrebbe rinnovare il contratto al tecnico campano Il Chelsea avrebbe cambiato idea e vorrebbe mantenere sulla panchina dei Blues ancora per un anno Maurizio Sarri. La società di Abramovich nonostante una parte dei tifosi e dei senatori non sarebbero contenti del tecnico italiano preferirebbe, secondo ‘The Sun’ che Frank Lampard, candidato alla successione, passi altri ...

Sarri vuole che il Chelsea lo liberi per la Juventus. La versione di Pedullà : Sul Corriere dello Sport Alfredo Pedullà insiste. Il giornalista più informato su Maurizio Sarri – su Twitter la sua foto profilo lo ritrae proprio con Sarri – oggi regala ai lettori del Corriere dello Sport un altro articolo molto approfondito in cui di fatto spiega che l’ex tecnico del Napoli vorrebbe essere liberato dal Chelsea per andare alla Juventus. In prima pagina il titolo è: “Sarri, il piano per liberarsi – Juve ...

Chelsea - la stampa britannica non ha dubbi : saranno i senatori a decidere il futuro di Sarri : Secondo quanto riportano i media britannici, il club inglese chiederà ai propri senatori un parere sull’eventuale permanenza di Sarri a Londra Il Chelsea valuterà se proseguire o meno l’avventura con Maurizio Sarri in panchina, solo dopo aver sentito gli umori dei ‘senatori’ dello spogliatoio. AFP/LaPresse E’ quanto sostiene oggi il ‘Daily Mail‘ secondo il quale sulla decisione dei ...

De Maggio a Kiss Kiss Napoli : “Sarri lascerà il Chelsea - ma non credo alla Juventus” : Valter De Maggio ha parlato del futuro dell’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “Qualcuno mi dice che Sarri andrà alla Juve, altri mi dicono che andrà al Milan. Io resto convinto che il futuro di Maurizio sarà alla Roma” Leggi anche : Sky – Ugolini: “C’é già l’accordo con due calciatori, bisogna convincere la società” Parma, il ds Faggiano: “Ounas e Gaetano ci interessano, in settimana ...

Chelsea - Sarri sorride alla Juve : “Felice di restare qui - ma…” : Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni del Media Day inglese, ha parlato del suo potenziale futuro in vista della prossima estate. L’ex Napoli ha confermato il suo desiderio di proseguire la sua avventura sulla panchina del Chelsea, lasciando però aperte le possibilità d’addio a fine stagione. Sarri resta concentrato solamente sulla finale di Europa League contro […] L'articolo Chelsea, Sarri sorride alla Juve: “Felice ...

Sarri : “Penso solo alla finale - voglio rimanere in Premier col Chelsea” : Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Europa League che si giocherà mercoledì 29 maggio contro l’Arsenal. Il tecnico toscano ha risposto tra le altre cose alle voci sul suo futuro che lo vedrebbero il pole per la prossima panchina della Juventus. Un tema molto caldo che ha scatenato la fantasia del mercato sulla possibilità che sia proprio Sarri il successore di Allegri «Penso solo ...

VIDEO – Chelsea - Sarri rompe il silenzio sui rumors di mercato : sul possibile passaggio alla Juventus : Maurizio Sarri tecnico del Chelsea chiarisce la sua situazione riguardo il suo possibile trasferimento alla Juventus Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in diretta dal centro sportivo dei Blues a Cobham in vista della finale di Europa League che il Chelsea giocherà mercoledì 29 maggio contro l’Arsenal. Il tecnico ha risposto anche sulle voci di calciomercato che lo circondano su un possibile ...

Sarri : “Il mio futuro? Sono felice al Chelsea ma voglio capire se sono soddisfatti di me” : Maurizio Sarri ha commentato le indiscrezioni dei media che lo accostano alla panchina della Juventus nella prossima stagione: “Ora pensiamo solo alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di contratto, non ho contatti con altri club. Dovrò parlare con la società dopo la finale, voglio sapere se sono contenti e soddisfatti di me”. “Io adoro la Premier League, in questo momento è il campionato più importante del ...

Chelsea - i big della squadra “scaricano” Sarri : il club pensa ad Allegri : L’“Evening Standard“ rivela un clamoroso retroscena. Alcuni tra i giocatori più importanti del Chelsea spingerebbero per un divorzio da Sarri. Inviso alla tifoseria, ora l’allenatore toscano sembrerebbe scaricato anche da alcuni big della squadra. Allegri diventa una possibile soluzione per la panchina dei Blues. Sarebbe una soluzione più gradita rispetto all’ex Lampard, in lotta per la promozione in Premier ...

Sarri sempre più vicino alla Juventus : il Chelsea ha già trovato il sostituto! : Maurizio Sarri alla Juventus? Ipotesi sempre più concreta dato che il Chelsea sembra aver trovato il sostituto giusto per la prossima annata Sin dalla giornata di ieri vi stiamo parlando dell’ipotesi molto affascinante relativa all’approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Il presidente Agnelli ha deciso di puntare fermamente sul tecnico del Chelsea, il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la piazza londinese. ...

Gazzetta : “Juventus - avanza Sarri. Il Chelsea pensa a Lampard” : Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “avanza Sarri”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio Sarri. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Il Chelsea per ...

Chelsea - Sarri incontra Abramovich : il tecnico chiede chiarezza per pianificare il futuro : Obiettivi raggiunti alla prima stagione all’estero per Maurizio Sarri. Ma stranamente, al di là di come andrà a finire, non è detto che lui e il Chelsea proseguano insieme. Anzi, in questo momento non sembra così. Il tecnico toscano ha fretta, ha bisogno di capire le intenzioni di Abramovich in modo da pianificare il futuro, con tante squadre italiane che lo “aspettano”. Nell’incontro tra l’ex allenatore del ...

Pedullà : Sarri al 70% via dal Chelsea - la Juventus pensa anche a lui : Alfredo Pedullà è uno dei giornalisti più vicini a Maurizio Sarri. È tra i più attendibili sui movimenti e i pensieri dell’ex allenatore del Napoli. E oggi, sul suo blog, Pedullà dà due notizie a proposito del tecnico toscano. La prima è che le percentuali di addio di Sarri al Chelsea sono superiori al 70%. anche in caso di vittoria dell’Europa League. A Londra è avvenuto il fenomeno uguale e contrario a quello riscontrato a Napoli. ...