Brexit,May ai Comuni: accordo unica via

Uscire dall'Ue con un"è l'via possibile" dopo che il parlamento ha detto no sia a un no deal sia a una revoca dell'articolo 50 (). Così Theresa May presentando aile sue "nuove offerte". La premier Tory ha parlato di "un compromesso" rivolto anche alle opposizioni, citando "10 cambiamenti" al suo piano e indicando l'approvazione della legge attuativa a giugno come premessa per lasciare l'Ue "a luglio".L'alternativa è "la divisione e lo stallo".Duro il labour Corbyn: "May non ha autorità. si voti".(Di mercoledì 22 maggio 2019)