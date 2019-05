A Live Non è la D’Urso Eliana Michelazzo Svela la Verità su Pamela Prati

gossipnews.tv

(Di mercoledì 22 maggio 2019) C’è trepidante attesa per la prossima puntata di– Non è la D’Urso, il nuovo format in prima serata condotto dalla celebre Barbarella Nazionale, che non perde occasione per scuotere l’opinione pubblica con argomenti sempre molto forti e chiaccherati. Nella prossima puntata un ospite specialelasulGate! Nella puntata in onda il 22 Maggio diNon è la D’Urso ospite in studio ci sarà un personaggio che, in questi giorni, è finito nel centro del ciclone mediatico. Ecco di chi si tratta! Stiamo parlando di, nota ai più come una delle due agenti di. Sulla questionee Mark Caltagirone sono già stati spesi fiumi di parole ma quello che i telespettatori si aspettano ora è vedere finalmente fare luce su questa vicenda, e sembra che sarà proprioa farlo, in diretta dalla ...

matteosalvinimi : Non sarà certo una pallottola calibro 9 in una busta a fermare il mio lavoro. Io sorrido, perdono e difendo gli Ita… - matteosalvinimi : La mia intervista a @UnoMattina: com'è possibile, secondo voi, che qualcuno mi critichi perché mi affido, da peccat… - Mov5Stelle : ?? LIVE Comincia la Fase 2 del Governo del Cambiamento, @GiuliaGrilloM5S: 'Non c'è salute senza legalità. E noi stia… -