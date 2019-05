Radio Marte | ADL da mandato all’Advisor Lazard di valutare il club | 4 le ipotesi

Radio Radicale - martedì 21 scade la convenzione. Giachetti ricoverato dopo 4 giorni di sciopero della fame e della sete : scade martedì 21 maggio la convenzione dello Stato con Radio Radicale, che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non rinnovare giudicando eccessivi i 14 milioni di euro l’anno concessi all’emittente anche se gli alleati leghisti si sono espressi a favore di una proroga. Il deputato del Partito democratico Roberto Giachetti, che da 4 giorni è in sciopero della fame e della sete “per consentire a Radio Radicale di continuare il suo ...

Radio Radicale chiude martedì? : Il tempo per rinnovare la convenzione scadrà il 20 maggio: il M5S dice che non verrà rinnovata, mentre la Lega ha chiesto una proroga di sei mesi

Lutto a Napoli : è morto a 60 anni Paolo Serretiello - papà di Radio Marte : Lutto a Napoli nel mondo dell'editoria: è scomparso all'età di 60 anni Paolo Serretiello, fondatore quarant'anni fa di Radio Marte. Presidente del Consiglio di...

Radio Marte – L’agente di Theo Hernàndez svela la verità sulla trattativa - i dettagli : La Redazione di Sì Gonfia la rete ha svelato delle importanti novità riguardanti Theo Hernàndez del Real Madrid, obiettivo del Napoli per la prossima stagione : “Abbiamo parlato con L’agente di Theo Hernandez, che è lo stesso di Callejon il cui rinnovo, per adesso, è in fase di stallo e Quilon ci ha riferito che in merito all’esterno sinistro, per quanto riguarda il Napoli non c’è una trattativa ma esiste un interesse vero. A domanda sul ...

Compagnoni a Radio Marte : Il Napoli dovrà rinforzarsi a centrocampo - tra le big solo il Napoli può pensare al calciomercato” : Maurizio Compagnoni ha analizzato il momento del Napoli e della prossima stagione. Le sue dichiarazioni a Radio Marte : “Il secondo posto del Napoli non è mai stato in discussione, avrebbe potuto mettere maggiore pressione alla Juventus, ma non ha fatto male rispetto alle altre. Da quello che mi risulta, non c’è ancora l’accordo totale tra Conte e l’Inter e tra le big solo il Napoli è certo di avere Ancelotti sulla ...

Radio Marte – Napoli - ecco la lista dei possibili partenti : Radio Marte fa il punto sulle possibili cessioni del Napoli La redazione di Radio Marte, nel corso di Marte sport Live, cercando di fare il punto sul mercato del Napoli, ha affermato che i calciatori azzurri che potrebbero finire sul mercato sarebbero addirittura sei: Hysaj, Mario Rui, Rog, Diawara, Ounas e Verdi. Ovviamente, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per capire anche a titolo saranno effettuati i trasferimenti. Tra i ...

Auriemma a Radio Marte : “Ancelotti ha individuato il reparto da migliorare” : Raffaele Auriemma è intervenuto a Radio Marte parlando degli obiettivi del Napoli nel prossimo calciomercato, focalizzandosi sulle corsie esterne. Le sue dichiarazioni: Il problema riguarda gli esterni bassi perché nessuno è certo di rimanere l’anno prossimo, soprattutto a destra. Tra tutti loro, quello che ha più mercato è Elseid Hysaj: l’albanese ha proposte dall’Italia e dall’estero. Dalla sua eventuale cessione il Napoli potrebbe ...

Radio Marte svela : “Insigne-Napoli : rinnovo di un solo anno - stipendio più basso. Le cifre dell’ingaggio” : Insigne e il nuovo contratto con il Napoli A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, Raffaele Auriemma giornalista di Tuttosport, ha parlato della vicenda di Lorenzo Insigne, che sembra ormai destinato a restare in azzurro: “Si era detto, in maniera incredibile, che l’Atletico Madrid avesse presentato un’offerta al Napoli per Insigne. So che il DS dell’Atletico Madrid ancora ne parla in giro con gli operatori di ...

Gianni Di Marzio a Radio Marte : “Ancelotti vuole che il suo gioco si svolga sugli esterni - bisogna acquistare calciatori con determinate caratteristiche” : Gianni Di Marzio ha parlato a Radio Marte, ha analizzato il modulo di Ancelotti e la prossima campagna acquisti. Le sue impressioni : “Il 4-4-2 di Ancelotti? Gli esterni devono farsi trovare pronti sia in fase di possesso e importantissimo anche quando non si ha la palla.Non è un calcio nuovo, ma servono i calciatori adatti ai ruoli. Immobile? Compatibile con Milik, il polacco sta anche giocando di più con i compagni. Regista? Ce ne ...

Fedele a Radio Marte : “Il Napoli prenderà giovani interessanti - non arriveranno top player” : Enrico Fedele, procuratore è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della prossima campagna acquisti del Napoli. Le sue impressioni : “Campagna acquisti da 200 milioni per il Napoli? Sono numeri al Lotto. Sono valutazioni sproporzionate, come anche Sturaro a 18 milioni”. Fedele ha poi aggiunto: “Il mercato del Napoli? Il Napoli prenderà dei giovani come Meret, o un nuovo Fabian Ruiz, così come hanno spiegato De ...

Radio Marte – Pedullà : “Di Lorenzo interessa al Napoli - Insigne? Nessuno arriva a 100 mln” : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte rispondendo alle domande sul prossimo calciomercato degli azzurri. Le sue dichiarazioni: “Insigne? Non ci sono accordi sul rinnovo anche perchè credo che il rinnovo vada fatto dopo una stagione importante. Magari più avanti il Napoli deciderà di prolungare il contratto di Insigne, ma l’ingaggio dell’attaccante è già alto . Al momento non c’è un ...

Radio Marte – Nuovo nome proposto al Napoli : Ayoze Perez - opzione azzurra la preferita in Italia. Le ultime : Nuovo nome proposto al Napoli Mercato Napoli, Nuovo nome per il club azzurro è Ayoze Perez (25). Ne ha parlato Raffaele Auriemma ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte, facendo chiarezza sulla dinamica con la quale il club azzurro si sarebbe avvicinato all’attaccante spagnolo: “Abbiamo contattato l’entourage di Ayoze Perez che ci ha confidato di non aver ricevuto alcuna notizia dal calcio Napoli. Pertanto non è il Napoli ad ...

Radio Marte – Vigliotti : “Per il Napoli entrare in seconda fascia è dura” : Gianluca Vigliotti, ha parlato del San Paolo e delle prospettive Champions per il Napoli sulle frequenze di Radio Marte: “Prospettiva Champions? Il Napoli è messo leggermente peggio rispetto alla scorsa stagione, gli azzurri sono 15esimi e insidiati dal Tottenham che però dovrebbe essere eliminato dall’Ajax. Chi può estromettere il Napoli dalla seconda fascia, oltre gli Spurs? La Roma o il Siviglia se si qualificano, entrambe ...

Radio Marte – Ag. Tutino : “Ne abbiamo parlato col Napoli - salirà di categoria” : A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Tutino e Palmiero, giocatori di proprietà del Napoli ma in prestito in Serie B a Cosenza: “Tutino sta facendo benissimo, ieri ha segnato un gol spettacolare e spero sia solo il primo di una lunga serie. Palmiero e Tutino sono del Napoli, a Cosenza stanno crescendo tanto. Palmiero è cresciuto tantissimo, è molto forte, sa fare ...