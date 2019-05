Il piagnisteo dell' accoglienza | Ci danno più soldi per i cani

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Angelo Scarano Le associazioni che accolgono i migranti sul piede di guerra. A Torino non partecipano ai bandi e attaccano Salvini Le associazioni che si occupanomigranti adesso sono sul piede di guerra. Dopo i tagli voluti dal Viminale sulla quota da destinare a ogni singolo migrante ospitato nelle strutture, i bandi cominciano ad andare deserti. Il ministero degli Interni con il decreto Sicurezza ha ridotto i fondi destinati proprio a ong, cooperative e associazioni che mettono a disposizione strutture per l'. A quanto pare la mossa del Viminale non è stata digerita da quattro associazioni che operano nell'Alessandrino. Come riporta Repubblica la “Comunità San Benedetto al Porto, l’associazione di promozione sociale “Cambalache”, “l’Ostello”, e la “Coompany&” hanno deciso di non partecipare al bandoa prefettura per l'affidamento dei ...

du00 : @AlessiaMorani io li lascerei ... ma ricordando lo stracciarsi le vesti renzista rispetto alla proposta di sforare… - GooodbyeLenin : @sarrismofficial Inizia sublimemente poi diventa un piagnisteo creativamente indegno dell'accostamento a Gaber. - staffancazzo : comincia il piagnisteo! le foto dei leghisti prima, le foto dei leghisti turisti forze dell'ordine e contestatori d… -