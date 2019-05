Formula 1 in lutto | è morto Niki Lauda | 3 volte campione del Mondo

romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2019) Roma – Questa volta non c’e’ stato Arturo Merzario a salvargli la vita come 46 anni fa. Questa volta,non e’ riuscito a superare quest’ultimo ‘incidente’ su quel ‘circuito’ difficile da completare che e’ la vita. Èa 70 anni l’ex pilota austriaco, tredel, duedelcon la Ferrari 1975 e 1977, una con la McLaren, 1984. A darne notizia la famiglia con una nota in cui scrive che “con profonda tristezza annunciamo che il nostro amatoe’pacificamente con la sua famiglia accanto lunedi’”. L’ultimo anno per l’ex pilota e’ stato difficilissimo: nell’estate scorsa si e’ sottoposto ad un trapianto di polmoni, da poco era entrato in una clinica privata in Svizzera per un problema ai reni. Nato a Vienna il 22 ...

