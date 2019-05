Diretta Uomini e Donne | Ida liquida Riccardo ' ne riparleremo quando saprai cosa vuoi'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Nuovo appuntamento con il Trono Over di; dopo la puntata di ieri caratterizzata dai continui litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani (le due signore hanno anche sfiorato la rissa), vediamo checi attende nella puntata di oggi grazie alle anticipazioni del portale ufficiale Witty. Ida Platano eGuarnieri, la storia 'non s'ha da fare' Non procede benissimo il 'ritorno di fiamma' tra Ida Platano eGuarnieri; quest'ultimo, settimana scorsa, aveva fatto richiamare la sua ex, per 'riniziare nuovamente a sentirci'. Il gesto ha lasciato un po' di stucco la dama, che ha chiesto qualche giorno per pensarci sù, A quanto pare, però, le cose non sono andate comesperava; mentre Ida, che si definisce 'una donna che non vuole perdere tempo', è rimasta delusa dal fatto che forse, per il cavaliere, tutto questo è come una sorta di gioco. Per questo motivo ...

