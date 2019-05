Carlo Conti smentisce passaggio a Mediaset | Non c' è motivo per rompere matrimonio

blogo

(Di martedì 21 maggio 2019) "Quando unva bene non c'èper cui ci si debba separare"., prima ancora dell'inizio della conferenza Stampa a via Teulada a Roma per la presentazione di Ieri e oggi (leggi l'anteprima Blogo sugli ospiti), che riparte da domenica 16 giugno su Rai3 in seconda serata, anticipa le domande sul suo futuro e sulle indiscrezioni diffuse dal quotidiano La Repubblica in merito ad un possibiledalla Rai a.Spero dinuare a fare tante edizioni di questo e altri programmi miei. Ho letto chiacchiere che puntualmente si ripetono allo scadere dei miei contratti. Ho abbassato i compensi negli ultimi due, ma troveremo un punto incontro di nuovo, tanto che stiamo facendo già i provini di Tale e Quale show. Tutto il resto sono chiacchiere. Poi, come diceva un mio illustre concittadino, del doman non v'e' certezza....

