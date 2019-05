Barletta | forte scossa di terremoto in Puglia | paura e gente in strada | evacuate scuole

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Momenti diquesta mattina in, precisamente nella zona compresa trae Bari, dove alle 10:13 è stata registrata unadi. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) laavrebbe avuto una magnitudo compresa tra 3,7 e 4,2 gradi sulla scala Richter. Non si registrano fortunatamente danni a persone o cose, ma gli abitanti hanno avuto davvero tanta. Alcunesono statein via precauzionale. Anche a Bari, nel capoluogo di regione quindi, si sono vissuti momenti di apprensione, in quanto alcuni edifici hanno tremato, e anch'essi sono stati evacuati, come ad esempio il Palazzo di Giustizia. L'epicentro è stato registrato a 4 km a Sud-Est della stessa. Tutti gli studenti sono stati fatti uscire Sempre a Bari, come riporta la testata giornalistica Fanpage, gli ...

