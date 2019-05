Al via le vendite di OnePlus 7 Pro in Europa | Italia compresa

Al via le vendite della gamma ‘S’ : Jeep Renegade - Compass e Cherokee ancora più convenienti [INFO e PREZZI] : Le nuove serie speciali “S” di Jeep Renegade, Compass e Cherokee sono caratterizzate dal loro look premium, dai numerosi dettagli Granite Crystal e da una ricca ed esclusiva dotazione di serie che punta a comfort e tecnologia Dopo l’esordio europeo al Salone di Ginevra, arriva la nuova gamma “S” che fa emergere l’anima sportiva e metropolitana dei SUV Jeep, ferme restando le proverbiali caratteristiche ...

Ulefone Armor 6E - al via le prevendite con 100 dollari di sconto : Armor 6E è adesso disponibile in prevendita con consegne in tutto il mondo, ad un prezzo lancio speciale di 199,99 dollari rispetto ai 299,99 dollari del listino ufficiale alla fine della fase di pre-...

Al via le prevendite esclusive per i biglietti del tour di Renato Zero da novembre : info utili e data ufficiale : Sono ufficiali le prevendite esclusive dei biglietti per il tour di Renato Zero e, come di consueto, saranno riservate ai soci di Fonopoli che abbiano regolarizzato l'iscrizione annuale al momento dell'acquisto. Tutti gli iscritti che possono accedere alla prevendita esclusiva dovranno quindi richiedere il codice di acquisto inviando una mail all'indirizzo tour2019@fonopoli.net, nella quale si indicheranno il proprio nome e cognome con il ...

Nuova Audi RS5 sportback : al via le vendite - vediamo assieme caratteristiche e prezzo[GALLERY] : Audi RS5 sportback: iniziano le vendite in italia della potente coupé cinque porte con caratteristiche tecniche da sportiva pura Al via la prevendita in Italia di Audi RS 5 sportback. La coupé a cinque porte da 450 CV costituisce una novità assoluta: mai, prima d’ora, RS 5 era stata proposta nella configurazione di carrozzeria sportback. Al design emozionale e all’adattabilità per l’utilizzo quotidiano si accompagnano prestazioni ...

Toyota Prius 2019 : al via le vendite della ‘storica’ ibrida giapponese - caratteristiche e prezzi per l’Italia [FOTO] : Inizia la vendita della nuova Toyota Prius AWD-i 2019, svelata per la prima volta sul palcoscenico del Salone di Los Angeles e successivamente apprezzata dal pubblico europeo al Salone di Ginevra La nuova Toyota Prius anticipa ancora una volta i tempi, come accadde nel 1997 quando, per la prima volta, la tecnologia Full Hybrid Electric venne applicata a una vettura di serie, rivoluzionando da quel momento in avanti il modo di guidare e di ...

Carmen Consoli aprirà l'edizione 2019 di Occit'amo : al via le prevendite : 6 weekend in cui musica, spettacoli, cultura ed enogastronomia si mescolano dando vita a un evento dal respiro internazionale con ospiti unici. Carmen Consoli è stata la prima artista italiana a ...