Sono andato nella piazza di Salvini e quelle espressioni azzerate mi hanno intenerito

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Non ho alcuna simpatia pere la sua visione del mondo fatta di chiusure, a me piacciono le aperture, le trovo più erotiche, ogni chiusura ha un vago sentore di castrazione per me. Votareè quindi sintomo di castrazione spirituale. Eros è il mio dio, e vivo tutto sotto la sua influenza. Non c’è nulla di meno erotico di. Con queste premesseinDuomo a vedere il comizio elettorale “europeista” della Lega, ho usato la mia videocamera come un fucile col mirino, memore della lezione surrealista, puntavo un volto e premevo l’immaginario grilletto per colpirlo, ma in realtà venivo colpito a mia volta dalle “” che filmavo, la scintilla del pensiero totalmente assente, una serie di maschere vuote, abitate da sguardi vitrei, dilavati, prosciugati. E tutto questo non produceva in me angoscia ma una ...

CarloCalenda : Esattamente quello che ho trovato. Per questo ci sono andato sorridente e senza cordoni. Mai avuto timore dei miei… - emenietti : ieri sono andato a prendere la pioggia in piazza del duomo a milano, per vedere da vicino com’era la manifestazione… - chedisagio : Io personalmente sono molto contento che ieri, brandendo un rosario, @matteosalvinimi abbia affidato 'l'Italia al c… -