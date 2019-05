Signore e signori | ecco la moda mare 2019 | info | immagini e costo della Towelkini

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Cos’è la? Semplice: è un copricostume e un telo, tutto in uno. A idearla è stata Aria McManus, designer concettuale newyorkese. Da dove nasce l’idea? Da un’esigenza giudicata, a quanto pare, non trascurabile: sdraiarsi vicino alla spiaggia o in piscina senza portarsi sempre dietro l’asciugamano. Inoltre, dopo essersi alzati, si ha la comodità di essere già vestiti. Nel momento in cui ci si sdraia il telo lascia scoperte le gambe e il fondo schiena, motivo per cui è comunque necessario indossare anche il costume da bagno. La, assicurano i produttori, è fatta con la “migliore spugna in commercio” ed è disponibile in due colori: Hot Pink e Athletic Gold: è lungo 177 centimetri e largo 86 centimetri ed è disponibile in taglia unica adatta a tutti. Costa 199 dollari. L'articolola...

