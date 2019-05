Riace | indagata l' assessore Spanò | candidata sindaca vicina a Lucano

Riace - indagata candidata sindaco lista di Lucano per falso ideologico in concorso : A pochi giorni dalle elezioni comunali di Riace, la Procura di Locri ha notificato l’avviso di conclusione indagini per uno stralcio dell’inchiesta “Xenia”. Questa volta a essere indagata è il candidato a sindaco Maria Spanò che guida la lista “Il cielo sopra Riace” dove uno dei candidati consiglieri è proprio l’ex primo cittadino “sospeso” Mimmo Lucano. Per molti anni la Spanò è stata assessore proprio di Lucano e, in concorso con lui, secondo ...

