ATP Finals dal 2021 al 2025 a Torino : adesso è ufficiale! Pronti ad accogliere il grande tennis? : ATP Finals assegnate a Torino dal 2021 al 2025 , l’evento che raccoglie i migliori tennisti al mondo sbarcherà in Italia Ora è ufficiale: Torino ospiterà le Atp Finals di tennis dal 2021 al 2025 . L’annuncio che pone fine a una lunga attesa è arrivato questa mattina. Torino ha battuto la concorrenza di Londra, Manchester, Tokyo e Singapore, le altre città che erano state inserite nella short list. Il torneo che vede al via gli 8 ...

Papa : vescovo Padova - 'Pronti ad accogliere Francesco' : Padova, 15 apr. (AdnKronos) - "Papa Francesco ha espresso da tempo il desiderio e più recentemente l’intenzione di venire in visita a Padova. Questo ci rende molto felici e grati, perché è un grande dono per la nostra Chiesa di Padova e non solo. Al momento non sappiamo quando questa visita potrà re