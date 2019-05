Nel trailer di Westworld 3 Aaron Paul cerca qualcuno di reale tra le macerie di un mondo

Gli oggetti cosmetici di The Sinking City si mostrano Nel trailer Deadly Fashion : Bigben Interactive e Frogwares si stanno preparando a pubblicare la loro avventura investigativa The Sinking City, manca ormai solo un mese al rilascio e per l'occasione è stato pubblicato un trailer che mostra le opzioni di personalizzazione per il protagonista.Come riporta Gamingbolt, le vicende del gioco vedono il detective Charles W. Reed investigare su alcuni misteriosi allagamenti nella fittizia città di Oakmont, in un Massachusetts del ...

Katy Keene fa il verso a Gossip Girl Nel primo trailer ufficiale? Le novità sullo spin off di Riverdale : Dopo la visione del primo trailer ufficiale di Katy Keene i dubbi sono davvero tanti e il paragone con Gossip Girl parte nuovamente in automatico. Sulla carta le due serie hanno davvero poco in comune e mentre la bella Serena, e le sue amiche, erano delle it Girl dell'élite di Manhattan, il personaggio interpretato da Lucy Hale dovrebbe essere la regina della moda e delle passerelle, ma perché guardando il trailer di Katy Keene si pensa subito a ...

L'attore Sean Bean legge una poesia Nell'ultimo trailer di A Plague Tale : Innocence : A Plague Tale: Innocence è stato pubblicato due giorni fa ed Asobo Studio per l'occasione ha pubblicato un particolare filmato con protagonista Sean Bean.Come riporta DualShockers, L'attore, famoso per aver interpretato una serie di ruoli importanti tra cui Ned Stark ne "Il Trono di Spade", nel video legge una poesia di William Blake intitolata "The Little Boy Lost". I temi di quella poesia coincidono abbastanza con la storia di A Plague Tale: ...

Nel primo trailer di Pose 2 Pray Tell affronta l’AIDS e rivela : la gioia nei momenti più oscuri della vita è una scelta : FX ha finalmente rilasciato il primo trailer di Pose 2, che tornerà in onda sulla stessa rete l'11 giugno. La prima stagione – in streaming su Netflix – ci ha condotti dritti dritti nel cuore della ballroom culture di New York, sul finire degli anni '80, e ci ha svelato le gioie, i dolori, le enormi difficoltà di un gruppo di uomini e donne LGBTQ. Il protagonista assoluto di questo nuovo trailer di Pose 2 è però Pray Tell, l'emcee ...

«Black Mirror» - Nella 5 stagione c’è anche Miley Cyrus : il trailer : Buone notizie per i fan di Black Mirror: dopo il posticipo, causato dal rilascio del film interattivo Bandersnatch, Netflix ha appena annunciato l’arrivo di una nuova stagione. Si tratta della quinta stagione di Black Mirror, per la quale Charlie Brooker ha sviluppato tre episodiiediti che saranno disponibili su Netflix dal 5 giugno. Con l’annuncio della release, Netflix ha pubblicato anche il trailer della quinta stagione, ...

Haohmaru si mostra Nel nuovo trailer di Samurai Shodown : In questo periodo SNK sta pubblicando una serie di filmati al fine di presentare al pubblico i vari personaggi del picchiaduro Samurai Shodown, oggi è il turno dello spadaccino Haohmaru.Come riporta Gamingbolt, Haohmaru è stata una presenza fissa in tutti i capitoli della serie, persino in quello d'esordio, pubblicato nel lontano 1993. Solitamente viene indicato come protagonista indiscusso della serie, è uno spadaccino che viaggia per il mondo ...

Blood and Truth si mostra Nel nuovo trailer italiano : Se siete in cerca di nuova avventure da vivere su PlayStation VR vi farà felici sapere che Sony London Studio ha appena lanciato il primo trailer di Blood & Truth, il loro nuovo gioco per la fortunata periferica PS4.In poche parole si tratta di un titolo con l'anima action degli sparatutto su binari, il tutto guarnito di una storia di livello e ricchezza di effetti speciali soddisfacenti.Nel trailer possiamo fare conoscenza con Ryan Marks, ...

Nel trailer di Black Mirror 5 - tra intelligenza artificiale - derive della tecnologia e realtà virtuale spunta anche Miley Cyrus : Black Mirror 5 debutterà su Netflix il 5 giugno con tre nuove storie, ancora una volta firmate da Charlie Brooker e con Annabel Jones nel ruolo di produttrice esecutiva. Il cast comprende Anthony Mackie – già visto in Avengers: Endgame –, Captain America: Civil War, Ant-Man e altri –, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace – Interstellar, BlaKkKlansman –, Damson Idris, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport – Shameless, ...

Prime scene di The New Pope Nel trailer HBO : il sequel con Jude Law e John Malkovich in onda nel 2020? (video) : The New Pope è una delle serie più attese della prossima stagione televisiva. Per stuzzicare il pubblico, la HBO ha pensato di mandare in onda un trailer in cui mostra gli show che vedremo prossimamente sulla rete via cavo. Tra produzioni internazionali e grandi ritorni, vi è anche il sequel di The Young Pope, al cui timone c'è ancora una volta il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Con la dicitura "È solo l'inizio", la rete americana sa ...

«Beverly Hills 90210» - il trailer Nella nuova serie («BH90210») : Tra l’annuncio del revival di Beverly Hills 90210 e il rilascio del primo trailer, purtroppo, è avvenuta la morte di Luke Perry, indimenticabile interprete dell'altrettanto iconico personaggio di Dylan McKay, uno dei più amati della serie tv anni Novanta. Dopo il periodo di lutto, tuttavia, la macchina produttiva è andata avanti nel progetto, cui si è aggiunta anche Shannen Doherty, che riprende il ruolo di Brenda ...

Beverly Hills 90210 - il cast riunito Nel primo teaser trailer : Brenda - Brandon e gli altri sono diventati “grandi” : Beverly Hills 90210 torna il prossimo 7 agosto con sei puntate. E mentre la febbre per una delle serie tv più amate di tutti i tempi sta salendo, Fox ha rilasciato il primo teaser trailer della stagione. Il cast è riunito (a parte Luke Perry, morto lo scorso marzo) ed è pronto a far appassionare, di nuovo, milioni di persone. L’anticipazione non svela nulla sul contenuto delle puntate, ma la sigla divenuta cult negli anni Novanta resta. ...

Terminator Dark Fate - Linda Hamilton Nell’anticipazione del trailer : Grande, grandissima attesa per Terminator: Dark Fate, fin dal trailer che è stato anticipato da una singola immagine, quella di Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor. Il personaggio cardine della saga di Terminator (che nel quinto film della saga è stato interpretato persino da Emilia Clarke) è sempre stato lei, con buona pace dei vari episodi del film e ora la ritroviamo sempre determinata con un lanciarazzi pronto all’uso. La foto è ...

Primo trailer di Oddworld Soulstorm con gameplay : la serie cult torna solo Nel 2020 : Oddworld Soulstorm è un po' il sogno che si avvera per tutti quei videogiocatori che sono cresciuti negli anni '90. Quelli che, incuriositi dal buffissimo muso di Abe, hanno poi finito per innamorarsi perdutamente dell'alieno cattura guai protagonista della saga. E di conseguenza di divenire sfegatati fan di un franchise che ha sempre fatto di avventura, azione ed elementi platform/puzzle i suoi marchi di fabbrica. L'annuncio di un nuovo ...