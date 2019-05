Il lunedì nero di Huawei | abbandonata anche da Intel e Qualcomm | spunta l’alternativa ad

lunedì «mezzo» Ftse Mib staccherà la cedola - Intesa Sp la big più generosa : 20 società su 40 del paniere staccheranno la cedola agli azionisti per un monte dividendi complessivo di circa 11,5 miliardi di euro. L'operazione comporterà un ribasso tecnico pari al 2,08% in apertura sul Ftse Mib. Stacco cedola straordinaria anche per Fca...

Escalation Usa-Cina spaventa le Borse. lunedì nero a Wall Street : Piazza Affari chiude in calo dell'1,35%. Lo stallo sul negoziato Washington-Pechino si sta trasformando in una nuova Escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A New York nuovo tonfo di Uber, mentre a Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Lo spread sale e sul mercato Usa balza del 28% il Vix , l'indice della 'paura'...

Vacanze di Pasqua - e non solo. Traffico da bollino nero per lunedì 22 e giovedì 25 : Con il week-end di Pasqua si apre il grande ponte di Primavera, complice un 25 aprile che quest’anno cade il giovedì seguente al lunedì di Pasquetta e, per i più stoici dei vacanzieri, anche un primo maggio del mercoledì successivo, che farà presumibilmente da chiusura al ponte. Questo significa che da venerdì 19 e fino proprio al 1° maggio strade e autostrade saranno trafficate e che, a seconda dei tratti e degli orari, potranno essere ...

lunedì nero per il trasporto aereo - sciopero nazionale : 95 voli Alitalia cancellati : Lunedì nero per il trasporto aereo. Domani 25 marzo saranno cancellati 95 sui 550 dei voli Alitalia durante le 4 ore, dalle 10 alle 14, di sciopero nazionale indetto dai sindacati di categoria. Alitalia ha previsto un piano straordinario che prevede per tutti i passeggeri la riprotezione nella stessa giornata.Lo sciopero del trasporto aereo riguarderà sia le tratte nazionali sia internazionali, garantite invece quelle ...