Honda - Una settimana con la CR-V Hybrid Day 1 - VIDEO

quattroruote

(Di lunedì 20 maggio 2019) Protagonista del diario di bordo di questaè laCR-V 2.0 Hev executive Ecvt Awd, una Suv dotata di un sistema ibrido molto particolare. A un motore 2.0 benzina da 145 CV, infatti, si abbina un elettrico da 135 kW, ma è linterazione tra loro e le ruote la vera peculiarità di questauto. Esternamente è tutta nuova e ora appare molto più aggressiva grazie a frontale e parafanghi più carichi di volume. Anche posteriormente ha ricevuto una bella iniezione di modernità, soprattutto ai fari e alla modanatura cromata che li collega. Questo allestimento è il più completo disponibile, e costa 45.250 euro. Un luminoso salotto Day 1. Tanto spazio, tanta luce e tanto legno: salire a bordo di questa CRV è un po come entrare in un grosso loft molto curato. Non cè minimalismo nordico nellarredo, ma la sensazione di accoglienza è notevole. Sedili molto imbottiti, ...

