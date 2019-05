Grande Fratello | paura per Serena | scherza e balla | poi la brutta caduta

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019)GranatoRutelli ha fatto preoccupare i coinquilini nella casa deldopo essere scivolata sul pavimento bagnato in prossimità del bagno A poche ore dall'inizio della nuova diretta del16, la gieffinaRutelli è tornata a far parlare di sé, diventando protagonista di un momento nefasto. La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli stava lasciandosi abbandonare ad un balletto travolgente con Enrico Contarin endo. Quando, all'improvviso èbrutalmente a terra, battendo fortemente la schiena sul pavimento bagnato, in prossimità dei gradini del bagno della casa. Enrico e gli altri coinquilini si sono inizialmente allarmati per le condizioni di salute della Rutelli, ma è stata proprioa rassicurarli, con una risata fragorosa.: un lunedì nero per la diretta La diretta del...

