Dall’Inghilterra possibile scambio di panchine tra Sarri e Allegri

ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2019) È di queste ore la voce di undi panchina tra il Chelsea e la Juventus. Agnelli ha già comunicato chenon sarà il loro allenatore per la prossima stagione. Anche a Londra la panchina ditraballa da un po’, i tifosi vorrebbe immediatamente l’esonero del tecnico e anche alcuni giocatori hanno minacciato di lasciare qualora restasse lui. Il London Evening Standard in Inghilterra, riferisce appunto delgioco tra le due, anche se la lista della Juve appare piuttosto consistente, considerando anche che, dalle ultime indiscrezioni, tra i papabili potrebbe rientrare anche Carlo Ancelotti nella corsa. In Inghilterra il favorito è Frank Lampard, ma ai giornali non è sfuggito cheabbia più volte espresso la sua preferenza per la Premier. Tutto è rimandato alla fine del mese però, perché il Chelsea ha fatto sapere che non ...

cn1926it : Dall'Inghilterra - Il valzer delle panchine: possibile scambio #Sarri-#Allegri - SiamoPartenopei : Dall'Inghilterra - Possibile scambio di panchine Allegri-Sarri -