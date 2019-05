Chi decide se una nave può sbarcare in un porto italiano?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità deciderà questa settimana se la dipendenza da videogioChi diventerà un disturbo ufficialmente riconosciuto : I membri delL'Organizzazione Mondiale della Sanità decideranno questa settimana se la dipendenza da videogiochi diventerà un disturbo ufficialmente riconosciuto, riporta Eurogamer.net.L'undicesima iterazione della Classificazione Internazionale delle Malattie - comunemente nota come ICD-11 - includeva "disturbo da gioco" per la prima volta l'anno scorso, quando era incluso nella bozza del documento. Nonostante un significativo respingimento da ...

Sea Watch in acque italiane : "È per motivi umanitari". Salvini : "Ong non decide Chi entra in Italia" : La situazione a bordo della Sea Watch 3 diventa ogni minuto più complicata. A bordo ci sono persone che minacciano di suicidarsi se non sbarcano al più presto in un porto sicuro. La portavoce della Ong, Giorgia Linardi, ha detto:"Il comandante di Sea Watch ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa. È in costante contatto con la Guardia Costiera"La revoca del divieto d'ingresso è stata ...

SbarChi - Salvini taglia Toninelli. Decreto sicurezza bis : sui porti deciderà il Viminale : L?ultima prova di forza di Matteo Salvini, in una maggioranza sempre più instabile, ha la forma di un Decreto e prevede l?attribuzione al Viminale dei poteri che, da sempre,...

Giro d’Italia 2019 : le tappe Chiave che decideranno la Corsa Rosa. Dalle cronometro al tappone con Gavia e Mortirolo : In un percorso così variegato come quello del Giro d’Italia 2019, saranno cinque i giorni che potrebbero, anzi, dovrebbero decidere la sorte della Corsa Rosa e sentenziare giorno dopo giorno il podio definitivo di questa 102^ edizione. La prima è sicuramente la tappa numero 9 di domenica 19 maggio, ovvero la cronometro di 34,8 km da Riccione a San Marino. È una giornata chiave e probabilmente già decisiva per la maglia Rosa. Dopo questa ...

Anticipazioni Un posto al sole al 24 maggio : BosChi decide di affrontare il pugile : Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che si è sempre distinta per incuriosire tanti telespettatori. Nelle recenti puntate non sono mancate le sorprese nella vita degli abitanti di palazzo Palladini che stanno affrontando un periodo complesso nella loro esistenza. La concentrazione principale viene posta intorno alla famiglia Boschi che ha dovuto fare i conti con il piano di ...

Juventus - Zaniolo confessa : 'Chi non ci andrebbe? Ma decide la Roma' : Nicolò Zaniolo è sicuramente un talento del calcio italiano. Ma, ultimamente, con l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallo-rossa in sostituzione dell'esonerato Eusebio Di Francesco, sta vivendo un finale di stagione in calando. A ciò si aggiunga un fisiologico appannamento fisico e si hanno tutti gli ingredienti per capire come mai Zaniolo non sia più utilizzato come titolare fisso. Nello stesso tempo, questi fattori hanno fatto ...

Anticipazioni Amici 18 : i BianChi decideranno la sfida Mameli vs Umberto? Ipotesi scherzo : Un video che è stato caricato sulle pagine ufficiali di Amici 18 ha creato ulteriore confusione nei telespettatori: Giordana Angi, infatti, ha informato Mameli che saranno lei e Rafael a decidere chi vincerà la sfida tra lui ed Umberto Gaudino sabato prossimo. Questa notizia alquanto surreale, ha diviso il pubblico: da una parte c'è chi crede all'ennesimo cambio del regolamento, dall'altra chi pensa che sia tutto uno scherzo ordito alle spalle ...

Il Sassuolo vince al FranChi : decide Berardi - Fiorentina ko : Un gol di Berardi consente al Sassuolo di espugnare il Franchi e blindare a doppia mandata la salvezza. L'1-0 condanna la Fiorentina alla seconda sconfitta di fila, la terza nelle ultime quattro ...

Fiorentina - è crisi nera : dieci gare senza vincere. Al FranChi decide Berardi : Impietosi i numeri della Viola, che non ha giovato nemmeno del cambio allenatore. Serve chiarezza, subito.Che l’Azienda Fiorentina, perché tale è considerata da chi la gestisce, quest’anno sia sull’orlo del fallimento è sotto gli occhi di tutti ormai da diverso tempo (precisazione superflua, intendo fallimento sportivo).Parlano i numeri, dodicesimo posto a quota 40 con soltanto otto vittorie all’attivo, sedici pareggi e dieci sconfitte dopo ...

Trame Il paradiso delle signore : il ragioniere decide di Chiedere aiuto a Rino : Continuano le avventure dei protagonisti de 'Il paradiso delle signore' che incuriosiscono sempre più di più i fan, alle prese con colpi di scena inaspettati. Rimane al centro dell'attenzione il personaggio di Luciano che continua a preoccuparsi per la signora Calligaris. La donna vive nel terrore che il marito possa farle del male e questa sensazione le impedisce di avere la dovuta concentrazione nella sfera lavorativa. Il ragioniere ha ...

Alitalia - Toto deciderà sull'ingresso entro martedì. Pd all'attacco : "Governo Chiarisca in Parlamento" : MILANO - entro settimana prossima la famiglia Toto deciderà se fare un passo verso l'Alitalia. Il piano del ministro Luigi Di Maio per trovare il quarto socio da affiancare a Fs, Tesoro e Delta per l'...

Da questione giudiziaria a questione di sguardi. Conte vuole decidere guardando Siri negli ocChi - di G. Cerami - : Tuttavia preciso che esiste un principio di etica pubblica, per cui è possibile prendere una decisione politica anche prima di una sentenza definitiva". Resta da capire se Conte vorrà aspettare un ...