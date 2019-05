Autonomia | Di Maio | serve tempo | così com' è scritta non aiuta Regioni

agi

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il leader M5s Luigi Difrena sull', che la Lega chiede invece di varare subito. "Io penso semplicemente che l'si debba fare ma si deve scrivere per bene. Ricordo bene quello che è successo con il Titolo V della Costituzione nel 2001... Stiamo ancor pagando le conseguenze di una riformain fretta e furia dal centrosinistra per tenere testa a Bossi con il federalismo. Adesso se vogliamo farla per bene prendiamoci qualche altro giorno in piu'", ha detto il vicepremier Luigi Dirispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una visita in un'azienda nel Vicentino. "Lo so che i veneti e i lombardi non vogliono aspettare ancora perché hanno votato un referendum e devono avere l', macome ènon aiuterà né il Veneto, né la Lombardia, né tanto meno le altred'Italia" ha concluso.

