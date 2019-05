Svizzera,il 63% per restrizioni su armi

fattoquotidiano : Svizzera, referendum sulle armi: vince il sì (63,7%) alla legge che inasprisce le norme - RaiNews : Il 63,7% vota a favore di una nuova legge più restrittiva sulle #armi. Solo il cantone del #Ticino ha respinto la r… - tonydes66 : RT @fattoquotidiano: Svizzera, referendum sulle armi: vince il sì (63,7%) alla legge che inasprisce le norme -

Ladice sì a norme più rigide sul possesso di.Il 63,7% ha votato a favore delle nuove regolamentazioni per allinearsi all'Ue. Solo il Cantone del Ticino ha respinto la modifica di legge. Il governo avveva avvertito che la vittoria del no avrebbe potuto portare all'esclusione della Confederazione dagli accordi europei di Schengen e Dublino, con conseguenze per sicurezza, diritto d'asilo e turismo.La nuova legge introduce il divieto per lesemiautomatiche con caricatori di grande capacità(Di domenica 19 maggio 2019)