ilpost

(Di domenica 19 maggio 2019) A lungo la legge lo ha proibito, ora il Movimento 5 Stelle vorrebbe cambiare: ma deve vincere l'opposizione dei tradizionalisti e di tutti gli altri partiti, dal PD alla Lega

Mov5Stelle : Sono giorni importanti quelli che ci vedono impegnati in una vera e propria rivoluzione gentile anche per tutto il… - ilposticino : Sindacati e militari possono andare insieme? - MargotAleD : Sindacati militari in attesa di una risposta dal Ministro Trenta #SIMCARABINIERI #INVOLOVERSOILFUTURO #maipiusoli… -