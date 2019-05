Serie A,37° turno: Chievo-Sampdoria 0-0

SkySport : ???? Serie ?? 37^ giornata ?? #SassuoloRoma 0-0 #SkySerieA - DiMarzio : #Ranieri: 'Dubito che la #Roma lotterà per la #ChampionsLeague già il prossimo anno. Contro il #Sassuolo siamo stat… - SkySport : ???? Serie ??? 37^ giornata ?? #EmpoliTorino ? 15:00 ?? #SkySport Serie A ?? #MilanFrosinone ? 18:00 ?? #SkySport Ser… -

Ilpareggia 0-0 con la Samp una gara senza più motivazioni di classifica e saluta il suo capitano e bandiera Sergio Pellissier, cui il 'Bentegodi' riserva una grande festa per l'addio, a 40 anni, al calcio giocato. Al 10' il Var cancella l'1-0 di Leris, scattato in fuorigioco millimetrico,Ekdal sfiora il palo di destro, gialloblù ancora pericolosi con De Paoli ma in 1 dal 40' per il rosso a Barba (entrataccia su Defrel).Semper vola su Gabbiadini e si ripete in avvio ripresa su Defrel.I doriani premono,ma non sfondano.(Di domenica 19 maggio 2019)