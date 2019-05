SkySport : ???? Serie ?? 37^ giornata ?? #MilanFrosinone 1-0 ? #Piatek (57’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Serie A ??… - AntoVitiello : Spostare alle 20.30 la gara contro il Frosinone di domenica 19 maggio, anziché alle 18. È la richiesta formale fatt… - LAROMA24 : Serie A, Milan-Frosinone 2-0: rossoneri quarti a +2 sulla Roma #AsRoma -

Ilfatica ma piega ilgià retrocesso e resta in lizza per un posto in Champions League. Al 'Meazza' finisce 2-0 per la squadra di Gattuso un match bloccato nel primo tempo e con i ciociari che sprecano un rigore nella ripresa sullo 0-0. I rossoneri non riescono a imporre il proprio gioco. Sussulto in avvio di ripresa: Donnarumma respinge un rigore di Ciano. Ilsi scuote e trova il vantaggio con Piatek (22° gol) su assist di Borini (57'). Suso raddoppia direttamente su punizione (66').(Di domenica 19 maggio 2019)