Napoli-Inter | 4-1 le pagelle | Skriniar e Koulibaly i migliori

Il Napoli cala poker : psicodramma per l'Inter - Champions di nuovo in bilico : Ci risiamo: è psicodramma Inter. Travolti al San Paolo per 4-1 da un Napoli ormai in vacanza, i nerazzurri rimettono clamorosamente in discussione una qualificazione alla prossima Champions League che sembrava ormai in ghiaccio. A novanta minuti dal termine, l'Inter viene raggiunta dall'Atalanta a q

Pagelle e Highlights 37^ giornata : Empoli - colpo salvezza. Incubo Fiorentina. Milan e Atalanta - Champions ancora viva! Il Napoli asfalta l’Inter : Pagelle 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata di Serie A. Si partirà con Udinese-SPAL, match delicatissimo ai fini della lotta salvezza. Friulani chiamati alla prova del nove per cercare di rimanere ancorati alla Serie A. Dall’altra parte una SPAL ormai salva, ma pronta a vender cara la pelle fino alla […] L'articolo Pagelle e Highlights 37^ giornata: Empoli, colpo salvezza. Incubo Fiorentina. ...

Atalanta - pari da Champions allo Stadium! L’Inter crolla a Napoli : la Dea è l’unica ‘nerazzurra’ che merita l’Europa : Atalanta e Inter, stessi colori e per ora entrambe in Europa, ma solo i bergamaschi lo meritano: la Dea rischia di rovinare la festa della Juventus, Lautaro e compagni ne prendono 4 dal Napoli Dopo la vittoria del Milan sul Frosinone, Atalanta e Inter erano chiamate a vincere i loro rispettivi match rispettivamente per ipotecare e conquistare la Champions League con una giornata d’anticipo. Nessuna delle due squadre ha vinto, ma forse ...

Napoli-Inter 4-1 - dominio della squadra di Ancelotti : i nerazzurri costretti a vincere contro l’Empoli all’ultima [FOTO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Napoli-Inter 4-1 - le pagelle di CalcioWeb : straordinari Mertens e Fabian Ruiz [FOTO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Napoli - che vendetta con l'Inter : super poker al San Paolo - è 4-1 : Napoli batte Inter 4-1 in uno dei posticipi della 37/a giornata del campionato di serie A. Napoli e Inter si affrontano nel secondo dei due posticipi domenicali in programma in questa penultima...

VIDEO Napoli-Inter 4-1 : Highlights - gol e sintesi. Nerazzurri annichiliti dai partenopei : In pericolo la rincorsa alla zona Champions dell’Inter, che nel posticipo delle ore 20.30 della 37ma giornata della Serie A di calcio cade 1-4 in casa del Napoli e si fa affiancare dall’Atalanta a quota 66, con il Milan a -1. Si preannuncia un ultimo turno di fuoco, con Inter-Empoli e l’ incrocio Europa-salvezza. Highlights Napoli-Inter 4-1 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ZIELINSKI #Napoli 1:0 #Inter / #SerieA / Day 37 / 16' ...

Diretta Napoli-Inter : streaming - tv - formazioni e risultato – 4-1 : Diretta Napoli-Inter: streaming, tv, formazioni e risultato – 4-1 Il big match di questa 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Napoli-Inter, che si disputerà domenica 19 maggio 2019 alle ore 20:30 allo stadio San Paolo di Napoli. Partita senza obiettivi per i padroni di casa, che però si vogliono rifare sicuramente per quanto avvenuto nell’incontro d’andata. Gli ospiti con una vittoria accederebbero ...

Napoli-Inter 4-1 : è sempre più fallimeeeeento : Quattro vittorie consecutive Le vittorie consecutive passano a quattro. Come i gol segnati all’Inter. Il Napoli si congeda dal San Paolo con una vittoria per 4-1 sull’Inter. Il Napoli sale a 79 punti a una giornata dalla fine del campionato. Con tredici punti sulle terze in classifica: Atalanta e Campionato che ricordiamo fallimentare. Perché p bene ribadire: è fallimeeeeeento, è fallimeeeeeento, è fallimeeeeeento, è ...

Live Napoli-Inter 4-1 Icardi accorcia su rigore : Napoli e Inter ai affrontano alle ore 20.30, nel secondo dei due posticipi domenicali in programma in questa penultima giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica, non hanno...

Diretta Napoli-Inter : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE 4-1 : Diretta Napoli-Inter: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE 4-1 Il big match di questa 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Napoli-Inter, che si disputerà domenica 19 maggio 2019 alle ore 20:30 allo stadio San Paolo di Napoli. Partita senza obiettivi per i padroni di casa, che però si vogliono rifare sicuramente per quanto avvenuto nell’incontro d’andata. Gli ospiti con una vittoria accederebbero ...

Live Napoli-Inter 3-0 Anche Fabián alla festa del gol : Napoli e Inter ai affrontano alle ore 20.30, nel secondo dei due posticipi domenicali in programma in questa penultima giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica, non hanno...

Live Napoli-Inter 2-0 Mertens - raddoppio di testa : Napoli e Inter ai affrontano alle ore 20.30, nel secondo dei due posticipi domenicali in programma in questa penultima giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica, non hanno...

Diretta Napoli-Inter : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE 1-0 : Diretta Napoli-Inter: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE 1-0 Il big match di questa 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Napoli-Inter, che si disputerà domenica 19 maggio 2019 alle ore 20:30 allo stadio San Paolo di Napoli. Partita senza obiettivi per i padroni di casa, che però si vogliono rifare sicuramente per quanto avvenuto nell’incontro d’andata. Gli ospiti con una vittoria accederebbero ...