Basket | Final Four Eurolega 2019 | il CSKA Mosca è Campione d’Europa! L’Efes lotta ma va

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Ilritorna sul tetto d’Europa. Ottavo titolo per la corazzata russa, che ha sconfitto ine l’Anadolu Efes per 91-83 al termine di una partita avvincente e che è rimasta in equilibrio fino alla fine. Una vittoria meritata per il, che risale sul gradino più alto del podio dopo l’ultima volta datata 2016. Un lavoro straordinario di coach Itoudis, che ha saputo gestire al meglio un gruppo fortissimo. E’ la coppa di Clyburn (votato MVP), di De Colo, Rodriguez, Higgins, di Kyle Hines (quartadella carriera) e soprattutto del “nostro” Daniel Hackett, che ha inseguito per tutta la carriera questo titolo. Will Clyburn e Cory Higgins sono i trascinatori con 20 punti per il, ma ottima prova anche di Nando De Colo, che ha messo a referto 15 punti. Strepitosa la prestazione da tre punti della corazzata moscovita, che ha chiuso ...

zazoomnews : Basket Final Four Eurolega 2019: il Real Madrid conquista il terzo posto battendo il Fenerbahce con prove spaziali… - sandrorenghi : Città di Castello Basket, bel terzo posto alle Final Four del campionato di promozione grazie ragazzi e' stata una… - BasketMarche : Promozione Umbria Final Four: il Città di Castello Basket supera Contigliano e chiude al 3° posto - Promozione Giro… -