Amici 18 | scelti i quattro finalisti ufficiali | ma Tish viene fatta fuori dal serale

(Di domenica 19 maggio 2019) Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda l'attesa semifinale di18, il fortunato talent show condotto da Maria De Filippi. Sabato prossimo verrà disputata la finalissima durante la quale scopriremo il nome del trionfatore assoluto che si porterà a casa l'ambito contratto di lavoro. Quella di ieri è stata una serata decisamente ricca di colpi di scena, durante la quale i cinque concorrenti rimasti in gara si sono sfidati per poter conquistare la maglia d'oro che avrebbe permesso loro di accedere direttamente all'ultima puntata di sabato prossimo. Sabato prossimo la finale di18 su Canale 5:all'ultimo duello A giudicare le performance durante la semifinale di18 di ieri non vi era soltanto Loredana Bertè, che quest'anno è stata il giudice unico del, ma anche un parterre di superospiti composto da Sabrina Ferilli, Antonella Clerici, ...

