Salvini porta a Milano la destra sovranista e promette | «Una tassa al 15% per tutti»

Il ritorno di Crozza-Tria è uno spasso : ‘Stop a striscioni che Salvini chiama i pompinar… i pompieri’. E lo porta via la digos : Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, un esilarante Crozza-Tria mostra i suoi personalissimi striscioni anti-Salvini unendosi così alle contestazioni degli attivisti contro il ministro dell’Interno, fino a che non viene prelevato dalla digos… Video Nove L'articolo Il ritorno di Crozza-Tria è uno spasso: ‘Stop a striscioni che Salvini chiama i pompinar… i pompieri’. E lo porta via la ...

Matteo Salvini - il leghista porta Marine Le Pen a Milano : l'agguato della sinistra : Un nuovo virus contagioso affligge la sinistra italiana, causandole un' infiammazione chiamata «striscionite». Una volta i compagni leggevano Il Manifesto (nel senso di Marx), adesso preferiscono lo Striscione, che è più stringato nei termini e meno impegnativo da un punto di vista intellettuale. An

La Merkel chiude la porta a Salvini : “Mai nel Ppe - sui migranti approcci diversi”. Il ministro : “Noi niente a che fare con lei” : Sempre più aspro lo scontro per la "nuova" Europa. In una lunga intervista alla Sueddeutsche Zeitung, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha escluso categoricamente che la Lega di Matteo Salvini possa entrare nel Partito popolare europeo (Ppe), gruppo dell'Europarlamento di cui il suo partito, l'Unione cristiano democratica (Cdu), è da sempre una delle colonne portanti. Merkel ha risposto con un secco "no" alla domanda se sia immaginabile ...

Striscione sfottò a Firenze diretto a Salvini : ‘portatela lunga la scala’ : Firenze – Mentre il ‘caso Brembate’ continua a far discutere, a Firenze e’ comparso un altro Striscione, stavolta sfotto’, diretto al ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Portatela lunga la scala. Sono al quinto piano”, si legge in un lenzuolo bianco affisso da Nicola Melloni, che si e’ ‘auto denunciato’ postando la foto dell’opera sul suo profilo Facebook. Scatto che ...

Un nuovo striscione per Salvini a Firenze : "Portatela lunga la scala - sto al quinto piano" : “Portatela lunga la scala, sto al quinto piano”. Recita così il nuovo striscione apparso in prossimità di un comizio del leader della Lega Matteo Salvini. Questa volta accade a Firenze, in zona Santa Croce, vicino a Piazza Strozzi dove il leader del Carroccio terrà un comizio domenica.È chiaro il riferimento dello striscione apparso nel centro del capoluogo toscano: la vicenda di Brembate, dove il 13 ...

Lo striscione ironico anti-Salvini : ''Sono al quinto pianto - portatela lunga la scala'' : La provocazione nel centro storico di Firenze che arriva dopo quanto successo a Brembate, dove i vigili del fuoco sono...

Settimo Torinese - tensioni al comizio di Salvini. Una madre : “Mio figlio malmenato e portato via con la forza dalla polizia” : Il comizio di Matteo Salvini, a Settimo Torinese, è stato segnato da momenti di tensione. Mentre il leader della Lega parlava dal palco, in piazza è scoppiato un tafferuglio tra alcuni contestatori e un gruppo di sostenitori, tanto che Salvini se l’è presa coi responsabili del servizio d’ordine. Su Facebook, la mamma di uno dei contestatori, un ragazzo di 18 anni, ha pubblicato un video in cui si vedono alcuni poliziotti in borghese ...

Matteo Salvini a Mezz'ora in più : "Pronto a portare il decreto sicurezza bis in Cdm la prossima settimana" : Il decreto sicurezza bis sarà presentato in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Lo annuncia a Mezz’ora in più il vicepremier Matteo Salvini. “Costa poco e aiuta la sicurezza, ci lavoriamo da settimane”.“Gli sbarchi sono calati del 91% e i reati del 15% in questi primi mesi del 2019. Con tutti i miei difetti e limiti ma penso di guadagnarmi lo stipendio che mi pagano gli italiani”, ha ...

“Salvini è un importante ministro - ma non comanda lui” le parole di Conte che ridimensionano il ministro : Le frasi pronunciate da Giuseppe Conte ridimensionano il personaggio di Salvini: “Lui non comanda è solo un importante ministro” Il premier Giuseppe Conte interviene sulla situazione politica interna italiana in vista delle elezioni Europee del prossimo 26 maggio (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE) in una lunga intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Con un’affermazione ben precisa: l’idea … Continue reading ...

Salvini d'acciaio - la Mare Jonio sequestrata e portata a Lampedusa. Migranti - la grave accusa all'equippaggio : Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nuova, grave accusa contro la Mare Jonio, la nave della ong italiana Mediterranea Saving Humans che è entrata nelle acque italiane 12 miglia a Sud di Lampedusa. A bordo, 30 Migranti prelevati in acque libiche da un gommone in avaria. Leggi anche: Dalla

La Meloni porta via voti a SalviniLega giù del 6% - M5s su del 2 - 9% : Nell'ultimo sondaggio elettorale di Ipsos prima delle elezioni europe, la Lega di Salvini cala di molto. Rispetto a poco meno di un mese fa il Carroccio fa segnare un pesante arretramento: era allora al suo punto più alto, con un consenso potenziale di quasi il 37%, oggi cala Segui su affaritaliani.it

Salvini : 'Mi tocca andare dalla Gruber - simpatia portami via'. Lei : 'Si è proposto lui - resti pure a casa' : 'Non ho mica voglia, ma domani alle sei devo andare dalla Lilli Gruber: simpatia portami via'. Mischiando italiano e dialetto, Matteo Salvini dal...