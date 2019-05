Roma frena con Sassuolo | Champions è più lontana

ilfogliettone

(Di sabato 18 maggio 2019)ta forse decisiva per lanella corsa. Solo un pari stasera nell'anticipo contro ilche impedisce ai giallorossi di agganciare l'Atalanta al quarto posto. Tutto rinviato all'ultima giornata ,anche se la situazione sembra compromessa. Ce l'ha messa tutta lae non e' stata nemmeno fortunata, soprattutto nella ripresa quando ha colpito due legni e nel recupero con Fazio prima si e' vista annullare un gol per fuorigioco di Dzeko, poi ha mancato la rete decisiva ad una manciata di secondi dal termine. Senza dimenticare gli errori in zona gol di El Sharaawi e Cristante. L'inizio di partita e' accompagnato dalla protesta dei tifosinisti che contestano con striscioni e cori la scelta della societa' di non rinnovare il contratto a De Rossi."Lode a te ultimo imperatore" si legge, mentre lo stesso De Rossi, inizialmente in panchina si alza e saluta i ...

