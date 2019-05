Beach World Tour Aydin | la coppia Caminati-Ranghieri in semifinale | domani il match con i

sportfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Se le azzurre Zuccarelli-Traballi hanno chiuso al nono posto,contenderannoun posto in finale allaturca Prosegue il cammino di Marcoe Alexnella tappa del2 stelle di, in Turchia. I due azzurri, infatti, hanno superato i bielorussi Dziadkou-Piatrushka 2-0 (21-17-21-15) nei quarti di finale emattina (ore 9.30) affronteranno i tedeschi Winter-Walkenhorst per un posto in finale, in programma nel pomeriggio. Nel torneo femminile, invece, Zuccarelli-Traballi sono state fermate dalle canadesi Pischke-Bukovec 2-0 (21-7, 21-14) chiudendo al nono posto in classifica.L'articolo, lainilcon i tedeschi SPORTFAIR.

enricospada2 : #Aydin #FivbWorldTour #BeachWorldTour #beachvolley #beachvolleyball #beabeacher Ranghieri/Caminati Non si fermano e… - zazoomblog : Beach volley World Tour 2019 Aydin. Che bella Italia in Turchia! Ranghieri-Caminati ai quarti Zuccarelli-Traballi a… - zazoomnews : Beach volley World Tour 2019 Aydin. Che bella Italia in Turchia! Ranghieri-Caminati ai quarti Zuccarelli-Traballi a… -