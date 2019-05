A 13 anni ha relazione con un 36enne e rimane incinta: lui viene accusato di adescamento (Di sabato 18 maggio 2019) Un uomo di 36 anni andrà a processo per adescamento di minore: ha avuto una relazione con una ragazzina di soli 13 anni che poi è anche rimasta incinta. A scoprire della frequentazione tra i due sono stati i genitori della ragazzina, che hanno presentato denuncia ai carabinieri. Ma solo dopo due anni dalla prima denuncia hanno avuto la conferma della relazione. Subito dopo la 13enne ha scoperto di essere incinta.



