“Zingaro di m…” | Mihajlovic insultato prima della finale di Coppa Italia La moglie | “È

(Di venerdì 17 maggio 2019) È diventato virale un video, girato la seradie pubblicato poi in Rete, dove si vede l’attuale allenatore del Bologna Sinisadiscutere animatamente fuori dall’Olimpico con alcuni tifosi: nelle immagini si vede l’ex calciatoreLazio circondato dalle forze dell’ordine che cercano di trattenerlo. Alla base di tutto c’è un insulto, “zingaro di m…” rivolto proprio a. Non si sa chi sia stato a pronunciare l’offesa ma se inizialmente si era pensato fosse stato un tifoso biancoceleste ora è ladell’allenatore a raccontare la sua verità. Secondo quanto scrive Arianna Rapaccioni in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram infatti, a insultaresarebbe stato un membro delle forze dell’ordine. ...

