Toccare la luna dal Festival di Cannes 2019? Fatto!

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sulla sommità di, a pochi passi dal Castello, c’è il Suquet des Artists. Uno spazio tutto dedicato all’arte in cui fino al 25 maggio è possibile visitare – in modo gratuito per tutti, non solo per gli accreditati al– l’imperdibile installazione Go Where You Look!. Inserita nel programma della Quinzaine des Réalisateurs, prevede quello che la stessa artista (Laurie Anderson, moglie del compianto Lou Reed), definisce a ragione “Un percorso di immersione sensoriale”. Dettagli dell' installazione «Go Where You Look!»Un'esperienza in VRSi parte da una stanza rossa per attendere l’ingresso verso le tre stanze dotate di tutta l’attrezzatura adeguata per immergersi in poetiche opere in VR realizzate in collaborazione con Hsin-Chien Huang. Si chiamano Aloft, Chalkroom e poi c'è la preferita di chi scrive, To the Moon. La sfida, ben più che artistica, è portare lo ...

