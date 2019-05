Scherma – GP Fie di fioretto maschile e femminile | ultima tappa della regular season | 24

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) L’attenzione azzurra è rivolta sui ventiquattro atleti che, seguiti dal Commissario tecnico Andrea Cipressa, saranno protagonisti sulle pedane cinesi Sono orientati su Shanghai i riflettori dell’attenzione delinternazionale. E’ infatti nella metropoli cinese che si svolgerà, da venerdi a domenica, la tre giorni di gara dedicata al Grand Prix Fie di. LaPresse/Daniele Badolato Si tratta dell’ultimo appuntamento” primaparentesi di giugno dedicata ai Campionati continentali, che farà da vigilia dell’appuntamento più importantestagione: i Campionati del Mondo in programma a Budapest dal 15 al 23 luglio. L’attenzione azzurra è rivolta sui ventiquattro atleti che, seguiti dal Commissario tecnico Andrea Cipressa, saranno protagonisti sulle pedane cinesi. A salire per ...

Federscherma : #Madrid - Coppa del Mondo Sciabola Maschile a squadre *** È TRIONFO AZZURRO *** L’Italia conquista l’oro battendo… - usatoscherma : RT @azzurridigloria: ?? SPADA, COPPA DEL MONDO 2019 ?? Weekend ricco di gare anche per la spada @Federscherma @ItaliaTeam_it: azzurri in pe… - azzurridigloria : ?? SPADA, COPPA DEL MONDO 2019 ?? Weekend ricco di gare anche per la spada @Federscherma @ItaliaTeam_it: azzurri in… -