Ora Huawei rischia di non poter produrre più smartphone e non solo Uno studio

MigliOrano alla grande Huawei P30 e P30 Pro con l’aggiornamento di maggio giunto in Cina : Stanno venendo alla luce alcune considerazioni molto interessanti per quanto riguarda i vari Huawei P30 e P30 Pro, considerando il fatto che in tanti anche qui in Italia non vedono l'ora di ottimizzare l'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo aver preso in esame più da vicino il confronto tra il top di gamma e l'ultimo competitor Android arrivato sul mercato, vale a dire OnePlus 7 Pro (trovate qui maggiori dettagli in merito), oggi 16 maggio occorre ...

Huawei starebbe lavOrando a una Tv connessa al 5G : Il produttore cinese avrebbe in programma di presentare la prima Tv al mondo collegata al 5G già nel 2019. I modelli saranno dotati di modulo 5G , lo stesso che Huawei già produce per Mate 20 X 5G e ...

Huawei P30 Pro si aggiorna e migliOra la fotocamera e il sensore per le impronte : Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei P30 Pro, senza dubbio uno degli smartphone più desiderati del momento. Ecco le novità L'articolo Huawei P30 Pro si aggiorna e migliora la fotocamera e il sensore per le impronte proviene da TuttoAndroid.

Anche Huawei lavOra a uno smartphone con fotocamera popup : ecco le prime immagini : Dovrebbe chiamarsi Huawei p Smart Z il primo smartphone del colosso cinese con fotocamera anteriore a scomparsa: ecco i dettagli. L'articolo Anche Huawei lavora a uno smartphone con fotocamera popup: ecco le prime immagini proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi e Redmi possono ancOra imparare tanto da Huawei secondo Lu Weibing : Xiaomi e Redmi hanno ancora tanto da imparare da Huawei e se ad affermarlo è Lu Weibing, general manager di Redmi, non si può fare altro che crederci. L'articolo Xiaomi e Redmi possono ancora imparare tanto da Huawei secondo Lu Weibing proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate X sarà disponibile da giugno in quantità limitate ma con una resistenza migliOrata : Huawei si prepara a dare il via alla commercializzazione di Huawei Mate X e intanto annuncia che il device sarà più affidabile del Samsung Galaxy Fold L'articolo Huawei Mate X sarà disponibile da giugno in quantità limitate ma con una resistenza migliorata proviene da TuttoAndroid.

Tempi brevi persino per Huawei P20 Lite TIM con l’aggiornamento EMUI 9 : Ora è ufficiale : Non sono per nulla scontate le notizie che abbiamo raccolto in queste ore per Huawei P20 Lite TIM, in riferimento ai tanti utenti che sperano di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie ed EMUI 9 in Tempi brevi. Come vi abbiamo riportato la scorsa settimana sulle nostre pagine, per i modelli no brand l'appuntamento è previsto tra la fine di maggio e l'inizio del mese di giugno. Appena è stato reso noto il tweet in questione, in tanti tra gli ...

AncOra un taglio al prezzo per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : le opportunità del 16 aprile : Il periodo migliore per puntare su un medio gamma di stampo Huawei, e più nel dettaglio se si sceglie tra il Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite. Si tratta di smartphone targati 2018 che si ritrovano con un prezzo in netto calo rispetto a qualche mese fa, grazie sicuramente anche all’arrivo sul mercato dei nuovi dispositivi a marchio Huawei. E’ principalmente Amazon a proporre il Huawei P20 Lite ed il Huawei Mate 20 Lite a cifre davvero molto ...

Huawei P30 Pro può Ora misurare con precisione le dimensioni degli oggetti : Huawei P30 ottiene "l'AI Measurment tool" per stimare le dimensioni degli oggetti grazie all'utilizzo del sensore Time of Flight integrato nello smartphone. L'articolo Huawei P30 Pro può ora misurare con precisione le dimensioni degli oggetti proviene da TuttoAndroid.

La Germania continuerà a lavOrare con l’azienda cinese Huawei per le infrastrutture del 5G : La Germania continuerà a lavorare con la società cinese Huawei per le infrastrutture del 5G, sempre che Huawei rispetti i requisiti di sicurezza decisi dal Bundesnetzagentur, l’agenzia federale tedesca che si occupa delle telecomunicazioni. La decisione è stata comunicata al Financial

Subito EMUI 9 per Huawei P10 Plus TIM : prime incOraggianti segnalazioni il 14 aprile : Ci sono notizie interessanti e tutto sommato assai incoraggianti in queste ore per i non pochi utenti che dispongono di un Huawei P10 Plus TIM. Il modello brandizzato, infatti, secondo le segnalazioni di alcuni utenti sta iniziando a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie con interfaccia EMUI 9. Al momento si tratta ancora di casi isolati, ma la storia recente di questi prodotti ci insegna che non dovrebbero trascorrere molti ...

Magi : non c’è ancOra accordo con Huawei - sindaca è stata smentita : Roma – “Il sottosegretario all’Interno Sibilia, rispondendo in Aula a una mia interpellanza, ha smentito la sindaca di Roma Virginia Raggi che, solo qualche giorno fa, aveva annunciato che l’azienda Huawei avrebbe installato nel centro storico telecamere di sicurezza intelligenti con riconoscimento facciale in grado di rilevare eventuali vandali o autori di reati, direttamente collegate con le forze dell’ordine; ...

Anche Huawei Mate X va ancOra affinato - ma sul display c’è solo da attendere le prossime generazioni : Che i primi modelli costruiti intorno ad un nuovo concetto presentino diversi aspetti migliorabili non sorprende più di tanto, fa parte del gioco L'articolo Anche Huawei Mate X va ancora affinato, ma sul display c’è solo da attendere le prossime generazioni proviene da TuttoAndroid.

Non ce n’è per nessuno : Huawei sfOra il tetto dei 100 mld nel 2018 : Un successo dopo l'altro in casa Huawei, nonostante i guai intrattenuti con il governo americano: stando a quanto riportato da 'androidcentral.com', le entrate nel 2018 hanno conosciuto un incremento del 19.5%, pari a 107 miliardi di dollari (all'incirca 95 miliardi di euro al cambio attuale), di cui 8.8 di introiti netti, in aumento del 25% rispetto all'anno precedente. A farla da padrone è stato il mercato consumer (per la prima volta nella ...