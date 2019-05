Luigi Di Maio: “Esistono due tribù, onesti e disonesti. Sulle tangenti coinvolti tutti tranne noi” (Di venerdì 17 maggio 2019) Luigi Di Maio ha commentato nelle ultime ore le varie discussioni che hanno coinvolto il governo, dai rapporti con Matteo Salvini, alla questione tangenti, all'economia e alla sicurezza. "C'è un'emergenza corruzione e dal M5s non ci si può aspettare che intransigenza", ha chiarito il leader pentastellato. "Spero che dopo il 26 si ricominci a lavorare con un po' di buonsenso", ha poi aggiunto.



