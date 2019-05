La nuova patch di Days Gone va a risolvere bug legati alle missioni e all' audio

God Eater 3 si aggiorna con una nuova patch : God Eater 3 oggi si aggiorna con una nuova patch, è infatti finalmente disponibile l'update 1.30 del gioco con il quale vengono introdotti una serie di nuovi contenuti.Tra i nuovi elementi giunti con l'aggiornamento citiamo ben 12 nuove missioni per la storia principale, 1 Missione Libera aggiuntiva e 6 Missioni Assalto, per un totale di oltre 15 ore di gioco aggiuntive.Come apprendiamo dal comunicato ufficiale Bandai Namco, questo aggiornamento ...

nuova gioia per Samsung Galaxy S9 : patch di maggio in Europa : Le patch di sicurezza di maggio 2019, di cui vi abbiamo fornito i dettagli divulgati dal colosso di Seul appena qualche giorno fa, non sono più un sogno per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che, seppur non più top di gamma di ultima generazione, hanno saputo rispondere bene al richiamo della sicurezza, vedendosi integrare le correzioni più recenti all'interno del proprio bagaglio software, ormai rodato. I firmware sono contraddistinti dalle ...

Se riuscirete a completare la nuova Ultimate challenge di Pillars of Eternity 2 - Obsidian vi regalerà una patch ricamata : Molti di voi avranno già avuto modo di apprezzare l'ottimo RPG Pillars of Eternity 2: Deadfire, tuttavia potreste decidere di riprenderlo in considerazione grazie alla nuova patch in arrivo in occasione del primo anniversario del titolo.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la patch 5.0 introdurrà infatti diverse novità, tra cui la versione definitiva della modalità a turni, molto richiesta dai giocatori. Verrà inoltre implementata una ...

Anthem si aggiorna con una nuova patch che rimuove le Elysian Caches introdotte per la prima volta a marzo : La nuova patch di Anthem sta per togliere degli oggetti aggiunti poco più di un mese fa.Nella giornata di oggi BioWare ha pubblicato una nuova patch, la 1.1.1, che oltre ad una serie di correzioni minime, eliminerà le Elysian Caches dal gioco. Questi forzieri erano stati implementati all'interno del gioco circa un mese fa, come ricompensa per aver completato tutte le fortezze.Le Elysian Caches sono state il punto di partenza di Anthem, nella ...

La nuova patch di Call of Duty : Black Ops 4 introduce un nuovo specialista e molto altro : Anche se è già stato annunciato un nuovo capitolo della serie per il 2019, Call of Duty: Black Ops 4 continua ad aggiornarsi. La patch 1.17 introduce diverse novità, come nuove mappe, un nuovo specialista e inoltre va migliorare l'esperienza di gioco risolvendo alcuni bug minori.Come riporta Gamingbolt, le novità più interessanti riguardano l'aggiunta di Spectre (nuovo specialista direttamente da Black Ops 3 e il set di mappe multigiocatore ...

Xiaomi lancia la nuova UI PatchWall 2.0 sulle sue Mi TV - e i miglioramenti non mancano : Xiaomi ha iniziato dall'India il rollout della nuova interfaccia PatchWall 2.0 per i suoi televisori Mi TV: ecco le novità portate dalla nuova UI. L'articolo Xiaomi lancia la nuova UI PatchWall 2.0 sulle sue Mi TV, e i miglioramenti non mancano proviene da TuttoAndroid.

La nuova patch di Sekiro : Shadows Die Twice modifica il costo degli Strumenti Prostetici e nerfa il boss Toro Ardente : FromSoftware ha pubblicato una patch per Sekiro: Shadows Die Twice che mira a fare in modo che i giocatori mescolino e diversifichino il loro stile di gioco. Inoltre, l'update nerfa anche un boss iniziale, riporta VG247.com.L'aggiornamento 1.03 di Sekiro è disponibile da oggi, 23 aprile, e ci sono cambiamenti sicuramente degni di nota: il nerf del boss Toro Ardente e le modifiche apportate al costo degli Strumenti Prostetici. Per quanto riguarda ...

Sekiro Shadows Die Twice : nuova patch disponibile da domani : A partire da domani sarà disponibile una Nuova patch per Sekiro Shadows Die Twice, la quale porterà il gioco alla versione 1.03, migliorandolo sotto alcuni aspetti e bilanciando in parte il gameplay. Sekiro Shadows Die Twice: patch 1.03 disponibile da domani Il nuovo aggiornamento sarà disponibile per tutte le versioni del gioco, dunque PC, PS4 e Xbox One e apporterà le seguenti modifiche e migliorie: Risoluzione di ...

Vampire The Masquerade : Bloodlines si aggiorna con una nuova patch non ufficiale : Il modder Wesp5 ha pubblicato una nuova patch non ufficiale per Vampire the Masquerade: Bloodlines.Questo aggiornamento, come riporta DSO Gaming, migliora il finale dei Sabbat e i dialoghi di scelta, ripristina la difficoltà del gioco in spiaggia, risolve i buchi della mappa fuori da Ocean House e abbassa la musica di sottofondo, risolve alcuni problemi con l'apertura delle porte e molto altro.Per installare la patch dovrete scegliere come ...

La nuova patch di Jump Force migliora stabilità ed aspetti del gameplay : Bandai Namco ha oggi pubblicato una nuova patch per il suo Jump Force, picchiaduro con protagonisti molteplici personaggi provenienti dalle serie anime e manga più famose.Come riporta Siliconera, l'aggiornamento va a migliorare la stabilità generale del gioco e alcuni aspetti del combattimento, oltre ed inserire diversi nuovi costumi per i lottatori. Di seguito potete trovare il patch note completo:Oggetti di supportoLeggi altro...

Sorride anche Huawei P10 Lite dual SIM : la nuova patch B390 giova alla batteria : Sono ottimi i segnali che stanno arrivando in questi giorni per i possessori di un Huawei P10 Lite dual SIM. Se da un lato l'aggiornamento di marzo è arrivato in ritardo rispetto alla variante classica del device, come abbiamo avuto modo di riscontrare pochi giorni fa sulle nostre pagine, allo stesso tempo c'era grande attesa sull'impatto che il pacchetto software avrebbe avuto sul device. Il motivo? La variante singole SIM, che aveva toccato ...

Anthem : disponibile una nuova patch che apporta una serie di importanti correzioni : La nuova patch di Anthem è già disponibile per il download su PC e console. Come vi avevamo accennato qualche giorno fa, l'aggiornamento ha ridotto la possibilità di ottenere loot per gli strali che non usiamo.Oltre a questo la patch va a correggere una serie di numerosi bug presenti nel gioco, tra cui l'arresto anomalo causato da schede grafiche Nvidia, il tremolio della schermata dopo aver attivato il DLSS e molto altro.Di seguito potete dare ...

La nuova patch di Battlefield 5 introduce migliorie alla modalità Firestorm : Nella giornata di oggi DICE ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Battlefield 5, volto a bilanciare alcuni aspetti della modalità Firestorm. I giocatori PS4 dovranno scaricare circa 3.5 GB mentre per gli utenti PC le dimensioni saranno quasi il doppio, ovvero 6.59 GB.Ora non ci resta che dare uno sguardo alle novità più importanti, riportate da Gamingbolt: Firestorm - Gameplay fixes and changes Leggi altro...

Assassin's Creed Odyssey : svelata la data di uscita dell'espansione The Fate of Atlantis - disponibile una nuova patch : Ora che l'arco narrativo de l'Eredità della Prima Lama si è finalmente concluso, Ubisoft ha comunicato che la prima parte della nuova espansione per Assassin's Creed Odyssey, The Fate of Atlantis sarà disponibile dal 23 aprile. Come riporta Gamingbolt, oggi è stata inoltre pubblicata una patch che va a risolvere alcuni bug e vari problemi di bilanciamento presenti nel gioco base. Potete trovare qui sotto tutte le novità più importanti:Missioni ...