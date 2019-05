Juve | deciso l' addio di Allegri | tra i possibili sostituti ci sarebbe Simone Inzaghi

Addio Allegri : la Juventus ha deciso - ora è davvero finita! : Addio Allegri- Come evidenziato da “Ilbianconero.com”, la Juventus avrebbe deciso di dire Addio a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il summit dirigenziale tra Agnelli, Paratici e Nedved ha confermato la voglia di totale cambiamento con la decisione di dire Addio all’attuale tecnico aprendo le porte al possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina […] More

La Juventus ha deciso il futuro di Allegri - : Nei minuti in cui l'Ajax, giustiziere della Juventus nei quarti di finale di Champions League , vedeva svanire il proprio sogno nel più beffardo dei modi, attraverso la rimonta del Tottenham da 0-2 a ...

Juve - la società ha deciso i cinque giocatori che non andranno via : Secondo Sky Sport , la Juventus ha le idee chiare sul mercato. La società ha già dato comunicazioni chiare su chi dovrà andar via e chi no: gli intoccabili sono Szczesny, Bonucci, Chiellini, Cristiano Ronaldo e ...

Juve - deciso un altro addio per giugno : L'arrivo di Ramsey impone una cessione a centrocampo: Khedira quasi certamente lascerà la Juventus. Lo fa sapere Rai Sport , la Juve spinge per Rakitic al suo posto.

La Juve avrebbe deciso - tre cessioni per arrivare a Chiesa (RUMORS) : Ci aspettiamo una sorta di rivoluzione in casa Juventus: in attesa di avere l'ufficialità della permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, la dirigenza sta lavorando notevolmente per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in grado di arrivare fino in fondo in Champions League. Gran parte degli investimenti, però, passeranno anche dalle cessioni, d'altronde l'esborso economico riguardante

Juve - Spinazzola : 'A gennaio potevo andare via - ho deciso di giocarmela. Ronaldo mi ha detto che...' : SU Ronaldo - Questo, invece, quanto aggiunto a Rai Sport : 'Come sto giocando? L'ho detto a tutti, io a gennaio potevo andare via e lasciare la Juve, in prestito ndr,, ma ho scelto di restare per ...

Juventus - Allegri : 'Si dice sempre che vado via - poi resto. Ho deciso di rimanere per iI sesto anno' : TORINO - Il faccia a faccia Agnelli - Allegri per il futuro non c'è ancora stato, ma le parole di Max alla vigilia del derby contro il Toro tradiscono una certa tranquillità che dovrebbe sfociare nel ...

Juve - non solo Dybala e Douglas : deciso un altro addio a giugno : Non ci sono soltanto Pjanic, Douglas Costa e Dybala nella lista dei possibili giocatori in uscita dalla Juventus a giugno. Secondo Rai Sport , infatti, saluterà anche Sami Khedira ormai a fine corsa coi bianconeri.

La Juve ha deciso : Manolas come Pjanic : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Juventus ha deciso e come successo in passato con Miralem Pjanic pagherà alla Roma la clausola rescissoria di Kostas Manolas per portare il centrale greco a Torino.

Juve - Allegri ha deciso cosa fare con Allegri : Secondo Rai Sport , è ancora futuro incerto per Max Allegri . Ma se vorrà restare, il presidente della Juventus Andrea Agnelli avrebbe già deciso di allungare di un anno il contratto adeguandolo anche ...

Juventus-Ajax - Mandzukic o Kean? Allegri ha già deciso : JUVENTUS AJAX- Mancano ormai poche ore al calcio d'inizio della sfida di Champions tra Juventus e Ajax, match valido per il ritorno dei quarti di finale. Allegri potrebbe fare ancora a meno di Chiellini, fermo ai box per un piccolo problema al polpaccio. Le condizioni del difensore verranno valutate nel corso delle prossime ore, non

Pogba-Juventus - dalla Francia : "Sì - ha deciso - lascerà lo United" : POGBA JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come riportato dai colleghi francesi di "Le Parisien", Paul Pogba avrebbe deciso di dire addio al Manchester United al termine della stagione: "Il francese lascerà lo United". Una scelta che il centrocampista sembrerebbe aver maturato in via definitiva e sarebbe pronto a portarla avanti

Isco-Juventus - lo spagnolo ha deciso : svelato un retroscena sul suo futuro : ISCO JUVENTUS – Nonostante l'addio di Solari al Real Madrid, con cui aveva avuto diversi screzi, non si placano le voci sul futuro di Isco. Nemmeno il ritorno sulla panchina dei castigliani di Zinedine Zidane ha messo a tacere tutte le indiscrezioni sul futuro del centrocampista. Leggi anche: Juventus-Milan streaming: dove vedere il match gratis Isco-Juventus, il retroscena Accostato con insistenza

Juve - Matuidi ha deciso : 'La prossima volta io esco dal campo' : TORINO - Un anno dopo, la stessa solfa. Era il 6 gennaio 2018, la Juventus passava a Cagliari , 1-0, grazie a un gol firmato da Federico Bernardeschi , ma la serata veniva ricordata per gli insulti ...