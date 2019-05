Iva Assorbenti | D’Uva | «Usate le coppette» La risposta di Selvaggia Lucarelli | «E quando

Iva sugli assorbenti - il deputato M5s : "Inquinano - le donne usino coppette e pannolini lavabili" : Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, ha spiegato perché il governo non ha abbassato l'Iva sugli...

M5s - D’Uva : “Iva su assorbenti? Non l’abbiamo abbassata per l’ambiente. Si torni a coppette mestruali e pannolini lavabili” : “Perché non abbiamo abbassato l’Iva sugli assorbenti? Non c’era la copertura finanziaria in quel provvedimento. E, in più, noi siamo anche per l’ambiente, non siamo a favore degli assorbenti usa e getta. Ci sono delle possibilità non inquinanti, come le coppette mestruali e i pannolini lavabili“. Sono le parole di Francesco D’Uva, capogruppo M5s alla Camera dei Deputati, nel corso di Omnibus (La7). Le ...

Il governo del cambiamento non abbassa l’Iva sugli assorbenti : Ieri il parlamento era chiamato a votare su un emendamento alla legge sulle semplificazioni fiscali, relativo alla cosiddetta Tampon Tax. La misura, proposta dal Pd, chiedeva di ridurre l’Iva sugli assorbenti, oltre che su altri prodotti igienici femminili, dal 22% attuale al 5%. La camera ha respinto l’emendamento, con 253 voti contro e 189 a favore. L’alleggerimento della pressione fiscale su prodotti di prima necessità per l’igiene femminile ...

Governo non riduce Iva su assorbenti. Boldrini : “Indignata - non sono bene di lusso per le donne” : Bocciato l'emendamento che avrebbe abolito la Tampon Tax. Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, ha commentato così: "sono indignata, la maggioranza ha votato contro. Non è un bene di lusso, per tante famiglie rappresenta un costo. Non si capisce perché un bene di prima di necessità per le donne debba essere tassato al 22%".Continua a leggere

Dl crescita - Lega presenta pacchetto pro famiglia : “Fondi dal reddito”. E Camera boccia il calo dell’Iva su assorbenti : Bonus bebè che passa da 80 a 110 euro al mese per un anno per i nuovi nati e detrazione al 19% delle spese per i prodotti della prima infanzia, dal latte ai pannolini, fino a un tetto di 1.800 euro. Sono le norme leghiste proposte negli emendamenti presentati al decreto crescita dal ministro Lorenzo Fontana che utilizzano per le coperture i risparmi del reddito di cittadinanza (51 milioni nel 2019, 315 milioni nel 2020 e 300 milioni nel 2021 per ...

Laura Castelli e l'Iva sugli assorbenti : la bufala smentita da Report (e dall'Ue) : Il neo viceministro dell'Economia ha detto alla giornalista del programma di RaiTre che l'Ue ha sanzionato chi ha abbassato...