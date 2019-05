Il Napoli è la normalità in un Paese ad alto tasso di corruzione

ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2019) Aurelio De Laurentiis, ancora una volta, ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole. Cosa non facile a quanto pare in Italia, definita dallo stesso presidente la “Nazione più corrotta al mondo”. In una città poi dove chi si ferma ad un semaforo pedonale rosso, di notte, senza nessuno pronto ad attraversare la strada, viene bollato da molti come “poco furbo”, il rispetto delle regole suona come una nota stonata. “Si deve indebitare se vuole vincere”. Ma perché? Per quale motivo? Se in Italia consentono, a detta di De Laurentiis, ai club di indebitarsi e di iscriversi regolarmente ai campionati non vuol dire che lo debbano fare tutti. Una stortura del sistema non è la norma. E’ una stortura, appunto. Come se uno passasse con il semaforo rosso senza ricevere sanzioni. Non può farlo e non viene sanzionato, è questa la vera e unica anomalia. Laè il. Ilè ...

