Fortnite | al via l' evento speciale dedicato a John Wick

Poche ore al via di Fortnite Stagione 9 - tra le novità anche scontri con i boss? : Ormai ci siamo, oggi 8 maggio inizierà ufficialmente Fortnite Stagione 9! Proprio così, fra pochissime ore tutti gli appassionati della Battaglia Reale firmata da Epic Games saluteranno per sempre l'ottava season per accogliere quella nuova. E con lei tutte le novità messe a punto dal team di sviluppo americano per mantenere attiva la grande community dello sparatutto online e contemporaneamente contrastare il rivale Apex Legends, ancora ...

Viaggi nel tempo per Fortnite Stagione 9? Tutte le novità di oggi 6 maggio : I fan della Battaglia Reale guardano a Fortnite Stagione 9 come alla successiva evoluzione del fenomeno di casa Epic Games. Un fenomeno che, nonostante l'agguerrita concorrenza di Apex Legends, continua ad essere giocatissimo su un po' Tutte le piattaforme, che siano PC, PS4, Mac, Xbox One, Nintendo Switch o dispositivi mobile, per altro Tutte a supporto di un cross-play prima creduto impensabile. Se è vero che la controversa ottava Stagione sta ...

Fortnite Stagione 9 pronta al via - quando comincerà? : È un mondo di gioco sempre in dinamico divenire quello di Fortnite, e questo lo si è ormai capito da tempo. Il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games ha dimostrato a più riprese di odiare l'immobilismo, e tante sono state le occasioni in cui le lande di gioco hanno modificato il loro aspetto, talvolta in maniera addirittura radicale. È il caso, per esempio, dell'evento che si è consumato nel corso delle ultime ore, con l'eruzione del ...